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الإطاحة بعصابة الـ5 بعد سطوهم على مستودع عطور بـ"سلي الرياض"

متحدث شرطة المنطقة: تم استرداد المسروقات وجرى إيقاف المتورطين

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على تشكيل عصابي سطا على مستودع عطور بحي السلي، حيث تم استرداد المسروقات التي تقدر بنصف مليون ريال.
تفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكنت من ‏القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة وافدين يمنيي الجنسية في العقد الثالث من العمر، قاموا بالسطو على أحد مستودعات العطور وسرقة البضاعة المخزنة والتي تقدر قيمتها بخمسمائة ألف (500,000) ريال، والعمل على إخفائها في أحد المستودعات بحي السلي في العاصمة الرياض، حيث تم استرداد المسروقات، وجرى إيقاف المتورطين واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

الرياض شرطة منطقة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإطاحة بعصابة الـ5 بعد سطوهم على مستودع عطور بـ"سلي الرياض"
سبق

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على تشكيل عصابي سطا على مستودع عطور بحي السلي، حيث تم استرداد المسروقات التي تقدر بنصف مليون ريال.
تفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكنت من ‏القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة وافدين يمنيي الجنسية في العقد الثالث من العمر، قاموا بالسطو على أحد مستودعات العطور وسرقة البضاعة المخزنة والتي تقدر قيمتها بخمسمائة ألف (500,000) ريال، والعمل على إخفائها في أحد المستودعات بحي السلي في العاصمة الرياض، حيث تم استرداد المسروقات، وجرى إيقاف المتورطين واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
03:37 PM

الإطاحة بعصابة الـ5 بعد سطوهم على مستودع عطور بـ"سلي الرياض"

متحدث شرطة المنطقة: تم استرداد المسروقات وجرى إيقاف المتورطين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على تشكيل عصابي سطا على مستودع عطور بحي السلي، حيث تم استرداد المسروقات التي تقدر بنصف مليون ريال.
تفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكنت من ‏القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة وافدين يمنيي الجنسية في العقد الثالث من العمر، قاموا بالسطو على أحد مستودعات العطور وسرقة البضاعة المخزنة والتي تقدر قيمتها بخمسمائة ألف (500,000) ريال، والعمل على إخفائها في أحد المستودعات بحي السلي في العاصمة الرياض، حيث تم استرداد المسروقات، وجرى إيقاف المتورطين واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

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