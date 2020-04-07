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جمعية "نفع" تدشن حملة "سباق الخير" لمواجهة جائحة "كورونا"

"العمري" نوّه بمبادرة اللاعب نايف هزازي لدعم الأسر المحتاجة

دشنت جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة حملة "سباق الخير" كأحد البرامج التي تنفذها الجمعية ضمن توجيهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لبذل المزيد من التكاتف وتضافر الجهود مع حكومتنا الرشيدة لمواجهة جائحة كورونا التي يعانيها العالم.

وثمّن المدير التنفيذي لجمعية نفع الخيرية صالح بن ناصر العُمري ما قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظها الله لمواجهة هذه الجائحة وما اتخذته من قرارات تصب في صالح كل من يعيش على هذه الأرض المباركة، موضحًا أن هذه الحملة تستهدف فئات المجتمع من الجنسين من أهل الخير ورجال الأعمال والرياضيين والفنانين على اختلاف ميولهم وكذلك عامة المجتمع للوقوف يدًا واحدة في الأزمات.

وأشار إلى أن هذه الحملة تأتي مواكبة لجهود الوزارة وتلبية للرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها الجمعية لمستفيديها للدعم من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرتها حكومتنا الرشيدة والحد من تداعيات هذه الجائحة، وأكد أن الجمعية وجهت خدماتها ومصارف أنشطتها للحد من آثار هذه الأزمة على مستفيديها.

وأكد "العُمري" أن هذه الحملة تحقق استفادة قرابة أكثر أربعة آلاف أسرة من الأسر المستفيدة من برامج وخدمات الجمعية إضافة إلى كفالتها أكثر من ٢٢٠٠ يتيم ويتيمة، ونوّه بمبادرة اللاعب نايف هزازي الذي أطلق سباق التحدي الذي تعول الجمعية عليه الكثير لتلبية متطلبات الأسر المحتاجة من تداعيات جائحة كورونا.

وفي التفاصيل أطلق اللاعب الدولي نايف هزازي مبادرة حملة "سباق الخير" والتي تستهدف دعم احتياج الأسر المتأثرة بأزمة كورونا كأحد الواجبات الوطنية والإنسانية ورسالةً لبث قيم التعاون والتكافل الاجتماعي في مبادرة أعلن اللاعب تحديه لاستمرارها من خلال إعلان التحدي مع كلٍ من: المذيع المعروف مصطفى الآغا، واللاعبين الدوليين محمد نور، ومحمد الشلهوب، ومناف أبو شقير، واللاعب الدولي السوري عمر السومة، والفنان القدير فايز المالكي، والفنانة الإماراتية أحلام.

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جمعية "نفع" تدشن حملة "سباق الخير" لمواجهة جائحة "كورونا"
سبق

دشنت جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة حملة "سباق الخير" كأحد البرامج التي تنفذها الجمعية ضمن توجيهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لبذل المزيد من التكاتف وتضافر الجهود مع حكومتنا الرشيدة لمواجهة جائحة كورونا التي يعانيها العالم.

وثمّن المدير التنفيذي لجمعية نفع الخيرية صالح بن ناصر العُمري ما قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظها الله لمواجهة هذه الجائحة وما اتخذته من قرارات تصب في صالح كل من يعيش على هذه الأرض المباركة، موضحًا أن هذه الحملة تستهدف فئات المجتمع من الجنسين من أهل الخير ورجال الأعمال والرياضيين والفنانين على اختلاف ميولهم وكذلك عامة المجتمع للوقوف يدًا واحدة في الأزمات.

وأشار إلى أن هذه الحملة تأتي مواكبة لجهود الوزارة وتلبية للرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها الجمعية لمستفيديها للدعم من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرتها حكومتنا الرشيدة والحد من تداعيات هذه الجائحة، وأكد أن الجمعية وجهت خدماتها ومصارف أنشطتها للحد من آثار هذه الأزمة على مستفيديها.

وأكد "العُمري" أن هذه الحملة تحقق استفادة قرابة أكثر أربعة آلاف أسرة من الأسر المستفيدة من برامج وخدمات الجمعية إضافة إلى كفالتها أكثر من ٢٢٠٠ يتيم ويتيمة، ونوّه بمبادرة اللاعب نايف هزازي الذي أطلق سباق التحدي الذي تعول الجمعية عليه الكثير لتلبية متطلبات الأسر المحتاجة من تداعيات جائحة كورونا.

وفي التفاصيل أطلق اللاعب الدولي نايف هزازي مبادرة حملة "سباق الخير" والتي تستهدف دعم احتياج الأسر المتأثرة بأزمة كورونا كأحد الواجبات الوطنية والإنسانية ورسالةً لبث قيم التعاون والتكافل الاجتماعي في مبادرة أعلن اللاعب تحديه لاستمرارها من خلال إعلان التحدي مع كلٍ من: المذيع المعروف مصطفى الآغا، واللاعبين الدوليين محمد نور، ومحمد الشلهوب، ومناف أبو شقير، واللاعب الدولي السوري عمر السومة، والفنان القدير فايز المالكي، والفنانة الإماراتية أحلام.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
11:41 PM

جمعية "نفع" تدشن حملة "سباق الخير" لمواجهة جائحة "كورونا"

"العمري" نوّه بمبادرة اللاعب نايف هزازي لدعم الأسر المحتاجة

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علي السحاري - جدة
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دشنت جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة حملة "سباق الخير" كأحد البرامج التي تنفذها الجمعية ضمن توجيهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لبذل المزيد من التكاتف وتضافر الجهود مع حكومتنا الرشيدة لمواجهة جائحة كورونا التي يعانيها العالم.

وثمّن المدير التنفيذي لجمعية نفع الخيرية صالح بن ناصر العُمري ما قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظها الله لمواجهة هذه الجائحة وما اتخذته من قرارات تصب في صالح كل من يعيش على هذه الأرض المباركة، موضحًا أن هذه الحملة تستهدف فئات المجتمع من الجنسين من أهل الخير ورجال الأعمال والرياضيين والفنانين على اختلاف ميولهم وكذلك عامة المجتمع للوقوف يدًا واحدة في الأزمات.

وأشار إلى أن هذه الحملة تأتي مواكبة لجهود الوزارة وتلبية للرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها الجمعية لمستفيديها للدعم من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرتها حكومتنا الرشيدة والحد من تداعيات هذه الجائحة، وأكد أن الجمعية وجهت خدماتها ومصارف أنشطتها للحد من آثار هذه الأزمة على مستفيديها.

وأكد "العُمري" أن هذه الحملة تحقق استفادة قرابة أكثر أربعة آلاف أسرة من الأسر المستفيدة من برامج وخدمات الجمعية إضافة إلى كفالتها أكثر من ٢٢٠٠ يتيم ويتيمة، ونوّه بمبادرة اللاعب نايف هزازي الذي أطلق سباق التحدي الذي تعول الجمعية عليه الكثير لتلبية متطلبات الأسر المحتاجة من تداعيات جائحة كورونا.

وفي التفاصيل أطلق اللاعب الدولي نايف هزازي مبادرة حملة "سباق الخير" والتي تستهدف دعم احتياج الأسر المتأثرة بأزمة كورونا كأحد الواجبات الوطنية والإنسانية ورسالةً لبث قيم التعاون والتكافل الاجتماعي في مبادرة أعلن اللاعب تحديه لاستمرارها من خلال إعلان التحدي مع كلٍ من: المذيع المعروف مصطفى الآغا، واللاعبين الدوليين محمد نور، ومحمد الشلهوب، ومناف أبو شقير، واللاعب الدولي السوري عمر السومة، والفنان القدير فايز المالكي، والفنانة الإماراتية أحلام.

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