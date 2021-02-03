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"الصحة": تسجيل 306 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 290 خلال الـ24 ساعة الماضية

هذا ما يؤكده آخر تقرير لـ"الصحة".. استمرار تزايد حالات كورونا النشطة والحرجة

306 حالات مؤكدة جديدة ترفع الإجمالي إلى 368945 من بينها 2159 حالة نشطة

واصلت حالات كورونا النشطة والحرجة ارتفاعها في المملكة، وفق آخر أرقام نشرتها "الصحة" اليوم، ضمن تقريرها اليومي والذي كشف عن تسجيل 306 حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID-19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 368945 حالة، من بينها 2159 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 379 حالة حرجة.

وكشف التقرير اليوم عن تسجيل 290 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 360400 حالة فيما بلغ عدد الوفيات 6386 حالة، بإضافة 3 حالات وفاة جديدة" يرحمهم الله جميعاً كما تم إجراء 51597 فحصاً مخبرياً.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مناطق المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق واتس آب عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هذا ما يؤكده آخر تقرير لـ"الصحة".. استمرار تزايد حالات كورونا النشطة والحرجة
سبق

واصلت حالات كورونا النشطة والحرجة ارتفاعها في المملكة، وفق آخر أرقام نشرتها "الصحة" اليوم، ضمن تقريرها اليومي والذي كشف عن تسجيل 306 حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID-19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 368945 حالة، من بينها 2159 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 379 حالة حرجة.

وكشف التقرير اليوم عن تسجيل 290 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 360400 حالة فيما بلغ عدد الوفيات 6386 حالة، بإضافة 3 حالات وفاة جديدة" يرحمهم الله جميعاً كما تم إجراء 51597 فحصاً مخبرياً.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مناطق المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق واتس آب عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
04:13 PM

هذا ما يؤكده آخر تقرير لـ"الصحة".. استمرار تزايد حالات كورونا النشطة والحرجة

306 حالات مؤكدة جديدة ترفع الإجمالي إلى 368945 من بينها 2159 حالة نشطة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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واصلت حالات كورونا النشطة والحرجة ارتفاعها في المملكة، وفق آخر أرقام نشرتها "الصحة" اليوم، ضمن تقريرها اليومي والذي كشف عن تسجيل 306 حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID-19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 368945 حالة، من بينها 2159 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 379 حالة حرجة.

وكشف التقرير اليوم عن تسجيل 290 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 360400 حالة فيما بلغ عدد الوفيات 6386 حالة، بإضافة 3 حالات وفاة جديدة" يرحمهم الله جميعاً كما تم إجراء 51597 فحصاً مخبرياً.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مناطق المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق واتس آب عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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