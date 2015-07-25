ونقل التلفزيون الكاميروني الرسمي عن مسؤول إداري بإقليم أقصى الشمال لازار ندونجو أمس، أن مجموعة مسلحة كبيرة على متن عدد من المركبات والدراجات النارية -وبعضهم كان مترجلًا- هاجموا موقعًا للجيش في ساجمي، واصفًا الهجوم بأنه الأكثر دموية منذ شهور في شمال الكاميرون.

قُتل ستة جنود على الأقل وأُصيب أربعة آخرون في هجوم شنه مسلحون على موقع للجيش الكاميروني في أقصى شمال البلاد.

الكاميرون.. هجوم مسلح على موقع للجيش ومقتل وإصابة 10 جنود وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-25 قُتل ستة جنود على الأقل وأُصيب أربعة آخرون في هجوم شنه مسلحون على موقع للجيش الكاميروني في أقصى شمال البلاد. ونقل التلفزيون الكاميروني الرسمي عن مسؤول إداري بإقليم أقصى الشمال لازار ندونجو أمس، أن مجموعة مسلحة كبيرة على متن عدد من المركبات والدراجات النارية -وبعضهم كان مترجلًا- هاجموا موقعًا للجيش في ساجمي، واصفًا الهجوم بأنه الأكثر دموية منذ شهور في شمال الكاميرون.

25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442 08:30 AM

الكاميرون.. هجوم مسلح على موقع للجيش ومقتل وإصابة 10 جنود الأكثر دموية منذ شهور في شمال البلاد





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قُتل ستة جنود على الأقل وأُصيب أربعة آخرون في هجوم شنه مسلحون على موقع للجيش الكاميروني في أقصى شمال البلاد.

ونقل التلفزيون الكاميروني الرسمي عن مسؤول إداري بإقليم أقصى الشمال لازار ندونجو أمس، أن مجموعة مسلحة كبيرة على متن عدد من المركبات والدراجات النارية -وبعضهم كان مترجلًا- هاجموا موقعًا للجيش في ساجمي، واصفًا الهجوم بأنه الأكثر دموية منذ شهور في شمال الكاميرون.