النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الكاميرون.. هجوم مسلح على موقع للجيش ومقتل وإصابة 10 جنود

الأكثر دموية منذ شهور في شمال البلاد

قُتل ستة جنود على الأقل وأُصيب أربعة آخرون في هجوم شنه مسلحون على موقع للجيش الكاميروني في أقصى شمال البلاد.

ونقل التلفزيون الكاميروني الرسمي عن مسؤول إداري بإقليم أقصى الشمال لازار ندونجو أمس، أن مجموعة مسلحة كبيرة على متن عدد من المركبات والدراجات النارية -وبعضهم كان مترجلًا- هاجموا موقعًا للجيش في ساجمي، واصفًا الهجوم بأنه الأكثر دموية منذ شهور في شمال الكاميرون.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الكاميرون.. هجوم مسلح على موقع للجيش ومقتل وإصابة 10 جنود
سبق

قُتل ستة جنود على الأقل وأُصيب أربعة آخرون في هجوم شنه مسلحون على موقع للجيش الكاميروني في أقصى شمال البلاد.

ونقل التلفزيون الكاميروني الرسمي عن مسؤول إداري بإقليم أقصى الشمال لازار ندونجو أمس، أن مجموعة مسلحة كبيرة على متن عدد من المركبات والدراجات النارية -وبعضهم كان مترجلًا- هاجموا موقعًا للجيش في ساجمي، واصفًا الهجوم بأنه الأكثر دموية منذ شهور في شمال الكاميرون.

25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
08:30 AM

الكاميرون.. هجوم مسلح على موقع للجيش ومقتل وإصابة 10 جنود

الأكثر دموية منذ شهور في شمال البلاد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
55

قُتل ستة جنود على الأقل وأُصيب أربعة آخرون في هجوم شنه مسلحون على موقع للجيش الكاميروني في أقصى شمال البلاد.

ونقل التلفزيون الكاميروني الرسمي عن مسؤول إداري بإقليم أقصى الشمال لازار ندونجو أمس، أن مجموعة مسلحة كبيرة على متن عدد من المركبات والدراجات النارية -وبعضهم كان مترجلًا- هاجموا موقعًا للجيش في ساجمي، واصفًا الهجوم بأنه الأكثر دموية منذ شهور في شمال الكاميرون.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,072
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,148
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,477
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,958

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة