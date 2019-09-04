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"الهيئة الإسلامية المسيحية": اقتحام نتنياهو للحرم الإبراهيمي جزء من مخطط تهويده

حمّلت الاحتلال عواقب الاستفزاز اليومي للفلسطينيين وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل

اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، مشاركة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء في اقتحام الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، جزءًا من المخطط التهويدي الذي يستهدفه أولًا، واستكمالًا لعملية سلخه عن عروبته ثانيًا، وشاهدًا حيًّا على عنصرية الاحتلال وتطرفه أخيرًا.
وأكدت الهيئة في بيان صحفي نقلته وكالة "وفا"، أن عمليات الاقتحامات للحرم الإبراهيمي بشكل عام، ومشاركة "نتنياهو" اليوم بشكل خاص؛ هو إصرار إسرائيلي على السياسة الاستفزازية التي تنتهجها حكومة الاحتلال؛ مشيرة إلى "أن هذا التدنيس والانتهاك لحرمة المقدسات ليس الانتهاك الأول؛ بل هو خطوة من خطوات تهويده.
وحمّلت الهيئة، سلطات الاحتلال عواقبَ عمليات الاستفزاز اليومية لمشاعر الفلسطينيين بالاعتداء اليومي على حُرمة مقدساتهم، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، والحرم الإبراهيمي؛ مطالِبة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة -وفي مقدمتها "اليونسكو"- بتحمل مسؤولياتها بحماية المقدسات ودور العبادة.

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"الهيئة الإسلامية المسيحية": اقتحام نتنياهو للحرم الإبراهيمي جزء من مخطط تهويده
سبق

اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، مشاركة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء في اقتحام الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، جزءًا من المخطط التهويدي الذي يستهدفه أولًا، واستكمالًا لعملية سلخه عن عروبته ثانيًا، وشاهدًا حيًّا على عنصرية الاحتلال وتطرفه أخيرًا.
وأكدت الهيئة في بيان صحفي نقلته وكالة "وفا"، أن عمليات الاقتحامات للحرم الإبراهيمي بشكل عام، ومشاركة "نتنياهو" اليوم بشكل خاص؛ هو إصرار إسرائيلي على السياسة الاستفزازية التي تنتهجها حكومة الاحتلال؛ مشيرة إلى "أن هذا التدنيس والانتهاك لحرمة المقدسات ليس الانتهاك الأول؛ بل هو خطوة من خطوات تهويده.
وحمّلت الهيئة، سلطات الاحتلال عواقبَ عمليات الاستفزاز اليومية لمشاعر الفلسطينيين بالاعتداء اليومي على حُرمة مقدساتهم، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، والحرم الإبراهيمي؛ مطالِبة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة -وفي مقدمتها "اليونسكو"- بتحمل مسؤولياتها بحماية المقدسات ودور العبادة.

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
11:19 AM

"الهيئة الإسلامية المسيحية": اقتحام نتنياهو للحرم الإبراهيمي جزء من مخطط تهويده

حمّلت الاحتلال عواقب الاستفزاز اليومي للفلسطينيين وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، مشاركة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء في اقتحام الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، جزءًا من المخطط التهويدي الذي يستهدفه أولًا، واستكمالًا لعملية سلخه عن عروبته ثانيًا، وشاهدًا حيًّا على عنصرية الاحتلال وتطرفه أخيرًا.
وأكدت الهيئة في بيان صحفي نقلته وكالة "وفا"، أن عمليات الاقتحامات للحرم الإبراهيمي بشكل عام، ومشاركة "نتنياهو" اليوم بشكل خاص؛ هو إصرار إسرائيلي على السياسة الاستفزازية التي تنتهجها حكومة الاحتلال؛ مشيرة إلى "أن هذا التدنيس والانتهاك لحرمة المقدسات ليس الانتهاك الأول؛ بل هو خطوة من خطوات تهويده.
وحمّلت الهيئة، سلطات الاحتلال عواقبَ عمليات الاستفزاز اليومية لمشاعر الفلسطينيين بالاعتداء اليومي على حُرمة مقدساتهم، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، والحرم الإبراهيمي؛ مطالِبة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة -وفي مقدمتها "اليونسكو"- بتحمل مسؤولياتها بحماية المقدسات ودور العبادة.

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