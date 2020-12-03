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الإثارة تتواصل بمهرجان المؤسس.. 192 صقّارًا يتنافسون على 6 أشواط غدًا

من خلال منافسات اليوم السادس لمسابقة الملواح (الدعو) 400 متر

تتواصل غدًا الإثارة في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الذي يُقام خلال المدة من 28 نوفمبر إلى 12 ديسمبر الحالي بأرض المهرجان بمَلهم شمال الرياض، وذلك من خلال منافسات اليوم السادس لمسابقة الملواح (الدعو) 400 متر؛ إذ يتنافس 192 صقارًا على 6 أشواط.

ويتوقّع أن تأتي منافسات الغد مشتعلة بالحماس؛ حيث سيكون للمحترفين النصيب الأكبر بأربعة أشواط؛ وهي: قرموشة جير فرخ محترفين سعوديين، وتقام بمشاركة 12 صقارًا، وشوط قرموشة جير قرناس محترفين سعوديين، ويشارك فيه 15 صقارًا، وشوط جير بيور فرخ محترفين سعوديين، ويشارك فيه 17 صقارًا، فيما ستكون المنافسة في جير بيور قرناس محترفين سعوديين بين 18 صقارًا.

وسيتبارى المُلاك السعوديون على شوطين؛ أحدهما على فئة قرموشة جير فرخ ويقام بمشاركة 61 مالكًا سعوديًّا، فيما يتنافس 69 مالكًا سعوديًّا على شوط قرموشة جير قرناس مُلاك سعوديين.

ويكرم نادي الصقور السعودي (الجهة المنظمة للمهرجان) الفائزين العشرة الأوائل من كل شوط يوميًّا، فيما يتأهل السبعة الأوائل من كل شوط للمشاركة بالأشواط النهائية تحت اسم "كأس الملك عبدالعزيز"، ويحصل أول 10 فائزين في كل شوط تأهيلي على جوائز نقدية.

يذكر أن نادي الصقور كان قد أعلن عن تخصيص أكثر من 22,7 مليون ريال جوائز نقدية للفائزين في مسابقتَي الملواح والمزاين التي تقام ضمن فعاليات المهرجان، تبلغ قيمة جوائز "الملواح" فيها 18,5 مليون ريال، فيما خصصت جوائز للمزاين بنحو 4,2 مليون ريال.

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور نادي الصقور السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإثارة تتواصل بمهرجان المؤسس.. 192 صقّارًا يتنافسون على 6 أشواط غدًا
سبق

تتواصل غدًا الإثارة في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الذي يُقام خلال المدة من 28 نوفمبر إلى 12 ديسمبر الحالي بأرض المهرجان بمَلهم شمال الرياض، وذلك من خلال منافسات اليوم السادس لمسابقة الملواح (الدعو) 400 متر؛ إذ يتنافس 192 صقارًا على 6 أشواط.

ويتوقّع أن تأتي منافسات الغد مشتعلة بالحماس؛ حيث سيكون للمحترفين النصيب الأكبر بأربعة أشواط؛ وهي: قرموشة جير فرخ محترفين سعوديين، وتقام بمشاركة 12 صقارًا، وشوط قرموشة جير قرناس محترفين سعوديين، ويشارك فيه 15 صقارًا، وشوط جير بيور فرخ محترفين سعوديين، ويشارك فيه 17 صقارًا، فيما ستكون المنافسة في جير بيور قرناس محترفين سعوديين بين 18 صقارًا.

وسيتبارى المُلاك السعوديون على شوطين؛ أحدهما على فئة قرموشة جير فرخ ويقام بمشاركة 61 مالكًا سعوديًّا، فيما يتنافس 69 مالكًا سعوديًّا على شوط قرموشة جير قرناس مُلاك سعوديين.

ويكرم نادي الصقور السعودي (الجهة المنظمة للمهرجان) الفائزين العشرة الأوائل من كل شوط يوميًّا، فيما يتأهل السبعة الأوائل من كل شوط للمشاركة بالأشواط النهائية تحت اسم "كأس الملك عبدالعزيز"، ويحصل أول 10 فائزين في كل شوط تأهيلي على جوائز نقدية.

يذكر أن نادي الصقور كان قد أعلن عن تخصيص أكثر من 22,7 مليون ريال جوائز نقدية للفائزين في مسابقتَي الملواح والمزاين التي تقام ضمن فعاليات المهرجان، تبلغ قيمة جوائز "الملواح" فيها 18,5 مليون ريال، فيما خصصت جوائز للمزاين بنحو 4,2 مليون ريال.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
09:55 PM

الإثارة تتواصل بمهرجان المؤسس.. 192 صقّارًا يتنافسون على 6 أشواط غدًا

من خلال منافسات اليوم السادس لمسابقة الملواح (الدعو) 400 متر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تتواصل غدًا الإثارة في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الذي يُقام خلال المدة من 28 نوفمبر إلى 12 ديسمبر الحالي بأرض المهرجان بمَلهم شمال الرياض، وذلك من خلال منافسات اليوم السادس لمسابقة الملواح (الدعو) 400 متر؛ إذ يتنافس 192 صقارًا على 6 أشواط.

ويتوقّع أن تأتي منافسات الغد مشتعلة بالحماس؛ حيث سيكون للمحترفين النصيب الأكبر بأربعة أشواط؛ وهي: قرموشة جير فرخ محترفين سعوديين، وتقام بمشاركة 12 صقارًا، وشوط قرموشة جير قرناس محترفين سعوديين، ويشارك فيه 15 صقارًا، وشوط جير بيور فرخ محترفين سعوديين، ويشارك فيه 17 صقارًا، فيما ستكون المنافسة في جير بيور قرناس محترفين سعوديين بين 18 صقارًا.

وسيتبارى المُلاك السعوديون على شوطين؛ أحدهما على فئة قرموشة جير فرخ ويقام بمشاركة 61 مالكًا سعوديًّا، فيما يتنافس 69 مالكًا سعوديًّا على شوط قرموشة جير قرناس مُلاك سعوديين.

ويكرم نادي الصقور السعودي (الجهة المنظمة للمهرجان) الفائزين العشرة الأوائل من كل شوط يوميًّا، فيما يتأهل السبعة الأوائل من كل شوط للمشاركة بالأشواط النهائية تحت اسم "كأس الملك عبدالعزيز"، ويحصل أول 10 فائزين في كل شوط تأهيلي على جوائز نقدية.

يذكر أن نادي الصقور كان قد أعلن عن تخصيص أكثر من 22,7 مليون ريال جوائز نقدية للفائزين في مسابقتَي الملواح والمزاين التي تقام ضمن فعاليات المهرجان، تبلغ قيمة جوائز "الملواح" فيها 18,5 مليون ريال، فيما خصصت جوائز للمزاين بنحو 4,2 مليون ريال.

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