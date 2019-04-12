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خادم الحرمين يوافق على قرارات المجلس الصحي السعودي

تضمنت اعتماد الاستراتيجية الوطنية ومؤشرات الأداء وخطة التطوير

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء -أيده الله- على عدد من القرارات الصادرة عن المجلس الصحي السعودي؛ منها اعتماد الاستراتيجية الوطنية للسجلات الصحية، بالإضافة إلى الموافقة على المعايير التفصيلية لسيارات الإسعاف.

واشتملت الموافقة الكريمة على تطبيق مؤشرات الأداء في أقسام الطوارئ بالمستشفيات، على أن تلتزم القطاعات الصحية بإرسال تقارير عن تطبيق تلك المؤشرات للأمانة العامة للمجلس؛ لتحليلها من قبل اللجنة الوطنية لتطوير طب الطوارئ سنوياً.

وتمت الموافقة على مشروع الخطة الوطنية لتطوير ممارسة الأخصائيين النفسيين والعلاج النفسي، والتوسع في إشراك أصحاب المصلحة والمستفيدين والجمعيات العلمية ذات العلاقة في المشروع، وكذلك الاستفادة من دراسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذا الشأن.

ورفع الأمين العام للمجلس الصحي السعودي، الدكتور نهار بن مزكي العازمي، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة صدور الموافقة السامية الكريمة على عدد من القرارات التي اتخذها المجلس الصحي السعودي، مثمناً الدعم اللامحدود الذي تحظى به القطاعات الصحية من لدن القيادة الحكيمة؛ خدمةً للوطن والمواطن.

وأشار الدكتور "العازمي" إلى أن المجلس يعمل بشكل مستمر على دراسة المواضيع التي تسهم في تطوير الخدمات الصحية في المملكة، وعلى وضع المعايير العلمية والخطط الصحية ومراجعتها بصفة دورية، وإرساء التنظيمات التي تضمن التنسيق والتكامل بين الجهات التي تُعنى بالصحة؛ لتحسين وتعزيز الرعاية الصحية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يوافق على قرارات المجلس الصحي السعودي
سبق

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء -أيده الله- على عدد من القرارات الصادرة عن المجلس الصحي السعودي؛ منها اعتماد الاستراتيجية الوطنية للسجلات الصحية، بالإضافة إلى الموافقة على المعايير التفصيلية لسيارات الإسعاف.

واشتملت الموافقة الكريمة على تطبيق مؤشرات الأداء في أقسام الطوارئ بالمستشفيات، على أن تلتزم القطاعات الصحية بإرسال تقارير عن تطبيق تلك المؤشرات للأمانة العامة للمجلس؛ لتحليلها من قبل اللجنة الوطنية لتطوير طب الطوارئ سنوياً.

وتمت الموافقة على مشروع الخطة الوطنية لتطوير ممارسة الأخصائيين النفسيين والعلاج النفسي، والتوسع في إشراك أصحاب المصلحة والمستفيدين والجمعيات العلمية ذات العلاقة في المشروع، وكذلك الاستفادة من دراسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذا الشأن.

ورفع الأمين العام للمجلس الصحي السعودي، الدكتور نهار بن مزكي العازمي، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة صدور الموافقة السامية الكريمة على عدد من القرارات التي اتخذها المجلس الصحي السعودي، مثمناً الدعم اللامحدود الذي تحظى به القطاعات الصحية من لدن القيادة الحكيمة؛ خدمةً للوطن والمواطن.

وأشار الدكتور "العازمي" إلى أن المجلس يعمل بشكل مستمر على دراسة المواضيع التي تسهم في تطوير الخدمات الصحية في المملكة، وعلى وضع المعايير العلمية والخطط الصحية ومراجعتها بصفة دورية، وإرساء التنظيمات التي تضمن التنسيق والتكامل بين الجهات التي تُعنى بالصحة؛ لتحسين وتعزيز الرعاية الصحية.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
04:22 PM

خادم الحرمين يوافق على قرارات المجلس الصحي السعودي

تضمنت اعتماد الاستراتيجية الوطنية ومؤشرات الأداء وخطة التطوير

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عبدالحكيم شار - الرياض
0
10,607

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء -أيده الله- على عدد من القرارات الصادرة عن المجلس الصحي السعودي؛ منها اعتماد الاستراتيجية الوطنية للسجلات الصحية، بالإضافة إلى الموافقة على المعايير التفصيلية لسيارات الإسعاف.

واشتملت الموافقة الكريمة على تطبيق مؤشرات الأداء في أقسام الطوارئ بالمستشفيات، على أن تلتزم القطاعات الصحية بإرسال تقارير عن تطبيق تلك المؤشرات للأمانة العامة للمجلس؛ لتحليلها من قبل اللجنة الوطنية لتطوير طب الطوارئ سنوياً.

وتمت الموافقة على مشروع الخطة الوطنية لتطوير ممارسة الأخصائيين النفسيين والعلاج النفسي، والتوسع في إشراك أصحاب المصلحة والمستفيدين والجمعيات العلمية ذات العلاقة في المشروع، وكذلك الاستفادة من دراسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذا الشأن.

ورفع الأمين العام للمجلس الصحي السعودي، الدكتور نهار بن مزكي العازمي، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة صدور الموافقة السامية الكريمة على عدد من القرارات التي اتخذها المجلس الصحي السعودي، مثمناً الدعم اللامحدود الذي تحظى به القطاعات الصحية من لدن القيادة الحكيمة؛ خدمةً للوطن والمواطن.

وأشار الدكتور "العازمي" إلى أن المجلس يعمل بشكل مستمر على دراسة المواضيع التي تسهم في تطوير الخدمات الصحية في المملكة، وعلى وضع المعايير العلمية والخطط الصحية ومراجعتها بصفة دورية، وإرساء التنظيمات التي تضمن التنسيق والتكامل بين الجهات التي تُعنى بالصحة؛ لتحسين وتعزيز الرعاية الصحية.

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