الصحة الكندية: تسجيل 477 إصابة جديدة و51 وفاة بكورونا

ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 27,540

أعلنت وزارة الصحة الكندية، الأربعاء، تسجيل 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و51 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 27,540، والوفيات إلى 954؛ وفقًا لموقع "سي إن إن العربية".