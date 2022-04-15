أعلنت وزارة الصحة الكندية، الأربعاء، تسجيل 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و51 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 27,540، والوفيات إلى 954؛ وفقًا لموقع "سي إن إن العربية".
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الصحة الكندية: تسجيل 477 إصابة جديدة و51 وفاة بكورونا
ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 27,540
أعلنت وزارة الصحة الكندية، الأربعاء، تسجيل 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و51 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 27,540، والوفيات إلى 954؛ وفقًا لموقع "سي إن إن العربية".فيروس كورونا الجديد
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الصحة الكندية: تسجيل 477 إصابة جديدة و51 وفاة بكوروناصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-15
15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
08:01 PM
الصحة الكندية: تسجيل 477 إصابة جديدة و51 وفاة بكورونا
ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 27,540
أعلنت وزارة الصحة الكندية، الأربعاء، تسجيل 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و51 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 27,540، والوفيات إلى 954؛ وفقًا لموقع "سي إن إن العربية".
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