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مصرع شخصَيْن وإصابة 4 في حادث مروري بعد رنية باتجاه الخرمة

3 فِرق إسعافية تعاملت مع الحالات وتم التنسيق لنقل الإصابات إلى المستشفى

لقي شخصان مصرعهما، وأُصيب أربعة آخرون، اثنان منهم صُنفت إصاباتهما بالبالغة، إثر حادث تصادم مروري، وقع بعد محافظة رنية باتجاه الخرمة.

وكانت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة قد تلقت اليوم بلاغًا من العمليات الموحدة عن الحادث.

وتفصيلاً، ذكر المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي في الطائف شادي عابد الثبيتي أن غرفة العمليات تلقت البلاغ، وبدورها قامت بتوجيه فرقتَيْن إسعافيتَيْن من الهلال الأحمر بقيادة القائد الميداني بدر الحارثي، وفرقة إسعافية من الصحة.

وذكر أنه عند الوصول تبين أن الموقع يوجد به ست حالات، اثنتان منها انتقلت إلى رحمة الله، فيما تعرضت اثنتان أخريان إلى إصابات بالغة، وكان هناك إصابتان متوسطتان.

وأضاف بأنه تم التعامل مع الحالات الأربع الإسعافية، والتنسيق لنقلها إلى مستشفى رنية العام.

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مصرع شخصَيْن وإصابة 4 في حادث مروري بعد رنية باتجاه الخرمة
سبق

لقي شخصان مصرعهما، وأُصيب أربعة آخرون، اثنان منهم صُنفت إصاباتهما بالبالغة، إثر حادث تصادم مروري، وقع بعد محافظة رنية باتجاه الخرمة.

وكانت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة قد تلقت اليوم بلاغًا من العمليات الموحدة عن الحادث.

وتفصيلاً، ذكر المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي في الطائف شادي عابد الثبيتي أن غرفة العمليات تلقت البلاغ، وبدورها قامت بتوجيه فرقتَيْن إسعافيتَيْن من الهلال الأحمر بقيادة القائد الميداني بدر الحارثي، وفرقة إسعافية من الصحة.

وذكر أنه عند الوصول تبين أن الموقع يوجد به ست حالات، اثنتان منها انتقلت إلى رحمة الله، فيما تعرضت اثنتان أخريان إلى إصابات بالغة، وكان هناك إصابتان متوسطتان.

وأضاف بأنه تم التعامل مع الحالات الأربع الإسعافية، والتنسيق لنقلها إلى مستشفى رنية العام.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
08:51 PM

مصرع شخصَيْن وإصابة 4 في حادث مروري بعد رنية باتجاه الخرمة

3 فِرق إسعافية تعاملت مع الحالات وتم التنسيق لنقل الإصابات إلى المستشفى

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فهد العتيبي - الطائف
4
4,402

لقي شخصان مصرعهما، وأُصيب أربعة آخرون، اثنان منهم صُنفت إصاباتهما بالبالغة، إثر حادث تصادم مروري، وقع بعد محافظة رنية باتجاه الخرمة.

وكانت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة قد تلقت اليوم بلاغًا من العمليات الموحدة عن الحادث.

وتفصيلاً، ذكر المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي في الطائف شادي عابد الثبيتي أن غرفة العمليات تلقت البلاغ، وبدورها قامت بتوجيه فرقتَيْن إسعافيتَيْن من الهلال الأحمر بقيادة القائد الميداني بدر الحارثي، وفرقة إسعافية من الصحة.

وذكر أنه عند الوصول تبين أن الموقع يوجد به ست حالات، اثنتان منها انتقلت إلى رحمة الله، فيما تعرضت اثنتان أخريان إلى إصابات بالغة، وكان هناك إصابتان متوسطتان.

وأضاف بأنه تم التعامل مع الحالات الأربع الإسعافية، والتنسيق لنقلها إلى مستشفى رنية العام.

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