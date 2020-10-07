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"موز جازان".. منتج محلي يكتسح الأسواق بعوائد اقتصادية كبيرة

المزارع تستعد لاستقبال الزوار من خلال توفير الجلسات المخصصة

يعتبر محصول الموز في منطقة جازان، أحد أهم المحاصيل الزراعية التي تتميز بها المنطقة وتكثر زراعته في المواقع التي تتوفر فيها المياه بكميات كبيرة، مع الخصوبة، حيث يشهد مجرى وادي بيش الكثير منها، وتتهيأ المنطقة حالياً لمنعطف سياحي جديد بعدما كانت تركز على الزراعة والإنتاج.

وتنتج منطقة جازان مئات الأطنان من الموز وتتوزع على الأسواق المحلية، ويعتبر سعر فاكهة الموز المحلية الأقل سعراً من بين أسعار الموز المستورد، ويشير بعض المستهلكون إلى جودته العالية مقارنة بغيره.

وتستقبل المملكة مئات من أطنان الموز سنوياً عبر المنافذ المختلفة، قادمة من دول عدة من بينها الفلبين وسريلانكا والهند.

ورصدت "سبق" محاصيل الموز في إحدى أكبر المزارع بالمنطقة، والتي تتهيأ حالياً لتصبح مزارع السياحة الريفية.

وقال عبدالمحسن البحري وهو منظم رحلات سياحية لمزارع الموز والمواقع السياحية في جازان، في حديثه لـ"سبق" إن عدداً من مزارع الموز تتهيأ لاستقبال الزوار عبر توفير مناطق وجلسات مخصصة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"موز جازان".. منتج محلي يكتسح الأسواق بعوائد اقتصادية كبيرة
سبق

يعتبر محصول الموز في منطقة جازان، أحد أهم المحاصيل الزراعية التي تتميز بها المنطقة وتكثر زراعته في المواقع التي تتوفر فيها المياه بكميات كبيرة، مع الخصوبة، حيث يشهد مجرى وادي بيش الكثير منها، وتتهيأ المنطقة حالياً لمنعطف سياحي جديد بعدما كانت تركز على الزراعة والإنتاج.

وتنتج منطقة جازان مئات الأطنان من الموز وتتوزع على الأسواق المحلية، ويعتبر سعر فاكهة الموز المحلية الأقل سعراً من بين أسعار الموز المستورد، ويشير بعض المستهلكون إلى جودته العالية مقارنة بغيره.

وتستقبل المملكة مئات من أطنان الموز سنوياً عبر المنافذ المختلفة، قادمة من دول عدة من بينها الفلبين وسريلانكا والهند.

ورصدت "سبق" محاصيل الموز في إحدى أكبر المزارع بالمنطقة، والتي تتهيأ حالياً لتصبح مزارع السياحة الريفية.

وقال عبدالمحسن البحري وهو منظم رحلات سياحية لمزارع الموز والمواقع السياحية في جازان، في حديثه لـ"سبق" إن عدداً من مزارع الموز تتهيأ لاستقبال الزوار عبر توفير مناطق وجلسات مخصصة.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
05:55 PM

"موز جازان".. منتج محلي يكتسح الأسواق بعوائد اقتصادية كبيرة

المزارع تستعد لاستقبال الزوار من خلال توفير الجلسات المخصصة

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محمد المواسي - جازان
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يعتبر محصول الموز في منطقة جازان، أحد أهم المحاصيل الزراعية التي تتميز بها المنطقة وتكثر زراعته في المواقع التي تتوفر فيها المياه بكميات كبيرة، مع الخصوبة، حيث يشهد مجرى وادي بيش الكثير منها، وتتهيأ المنطقة حالياً لمنعطف سياحي جديد بعدما كانت تركز على الزراعة والإنتاج.

وتنتج منطقة جازان مئات الأطنان من الموز وتتوزع على الأسواق المحلية، ويعتبر سعر فاكهة الموز المحلية الأقل سعراً من بين أسعار الموز المستورد، ويشير بعض المستهلكون إلى جودته العالية مقارنة بغيره.

وتستقبل المملكة مئات من أطنان الموز سنوياً عبر المنافذ المختلفة، قادمة من دول عدة من بينها الفلبين وسريلانكا والهند.

ورصدت "سبق" محاصيل الموز في إحدى أكبر المزارع بالمنطقة، والتي تتهيأ حالياً لتصبح مزارع السياحة الريفية.

وقال عبدالمحسن البحري وهو منظم رحلات سياحية لمزارع الموز والمواقع السياحية في جازان، في حديثه لـ"سبق" إن عدداً من مزارع الموز تتهيأ لاستقبال الزوار عبر توفير مناطق وجلسات مخصصة.

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