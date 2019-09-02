انهيار جزئي بسقف مواقف محكمة الاستئناف بـ "الشرقية" وأضرار بالسيارات

واقعة ليست الأولى لم تُسجل إصابات .. مبنى متصدّع متهالك ومناشدة للترميم

أدّى انهيار جزءٍ صغيرٍ من سقف مواقف محكمة استئناف بالمنطقة الشرقية، أخيراً، إلى إلحاق الضرر بعددٍ من سيارات الموظفين والمواطنين، دون وقوع إصابات بشرية.

وأشارت المعلومات التي حصلت عليها "سبق"، إلى أنها ليست المرة الأولى التي ينهار فيها سقف المواقف على سيارات الموظفين؛ حيث سبق أن انهار جزءٌ منه في شهر شوال الماضي، ويعود ذلك لتآكل المبنى وتصدّعه، وعدم عمل الصيانة اللازمة له.

وناشد عددٌ من المواطنين والموظفين، اتخاذ إجراءات ترميم الجزء المنهار والتأكّد من صلاحية الأجزاء الأخرى، أو إعادة بنائه كاملاً؛ إن لزم الأمر حتى لا ينهار مستقبلاً ويتسبّب في خسائر مادية في مركباتهم أو إصابتهم من جرّاء هذه الانهيارات.