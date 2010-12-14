النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 65 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 82 خلال الـ24 ساعة الماضية

"التحالف" يعلن مقتل 210 حوثيين إثر استهدافات في مأرب والجوف

نفّذ 31 عملية أسفرت عن تدمير 20 آلية عسكرية للمليشيا

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 31 استهدافًا ضد مليشيا الحوثي في محافظتيْ مأرب والجوف، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكشف "التحالف" أن هذه الاستهدافات أسفرت عن تدمير 20 آلية عسكرية، ومقتل 210 عناصر حوثية، بينهم قياديون.

وقال التحالف: نفذنا عملية استهداف واحدة بالساحل الغربي؛ لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين وعمليات الساحل الغربي استهدفت آلية عسكرية.

وتابع: ندعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التحالف" يعلن مقتل 210 حوثيين إثر استهدافات في مأرب والجوف
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 31 استهدافًا ضد مليشيا الحوثي في محافظتيْ مأرب والجوف، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكشف "التحالف" أن هذه الاستهدافات أسفرت عن تدمير 20 آلية عسكرية، ومقتل 210 عناصر حوثية، بينهم قياديون.

وقال التحالف: نفذنا عملية استهداف واحدة بالساحل الغربي؛ لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين وعمليات الساحل الغربي استهدفت آلية عسكرية.

وتابع: ندعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
03:47 PM

"التحالف" يعلن مقتل 210 حوثيين إثر استهدافات في مأرب والجوف

نفّذ 31 عملية أسفرت عن تدمير 20 آلية عسكرية للمليشيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
757

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 31 استهدافًا ضد مليشيا الحوثي في محافظتيْ مأرب والجوف، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكشف "التحالف" أن هذه الاستهدافات أسفرت عن تدمير 20 آلية عسكرية، ومقتل 210 عناصر حوثية، بينهم قياديون.

وقال التحالف: نفذنا عملية استهداف واحدة بالساحل الغربي؛ لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين وعمليات الساحل الغربي استهدفت آلية عسكرية.

وتابع: ندعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,518
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,729
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,465
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,407

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة