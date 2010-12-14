"التحالف" يعلن مقتل 210 حوثيين إثر استهدافات في مأرب والجوف
نفّذ 31 عملية أسفرت عن تدمير 20 آلية عسكرية للمليشيا
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 31 استهدافًا ضد مليشيا الحوثي في محافظتيْ مأرب والجوف، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكشف "التحالف" أن هذه الاستهدافات أسفرت عن تدمير 20 آلية عسكرية، ومقتل 210 عناصر حوثية، بينهم قياديون.
وقال التحالف: نفذنا عملية استهداف واحدة بالساحل الغربي؛ لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين وعمليات الساحل الغربي استهدفت آلية عسكرية.
وتابع: ندعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم.
"التحالف" يعلن مقتل 210 حوثيين إثر استهدافات في مأرب والجوف
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-12-14
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 31 استهدافًا ضد مليشيا الحوثي في محافظتيْ مأرب والجوف، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكشف "التحالف" أن هذه الاستهدافات أسفرت عن تدمير 20 آلية عسكرية، ومقتل 210 عناصر حوثية، بينهم قياديون.
وقال التحالف: نفذنا عملية استهداف واحدة بالساحل الغربي؛ لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين وعمليات الساحل الغربي استهدفت آلية عسكرية.
وتابع: ندعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم.
14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
03:47 PM
"التحالف" يعلن مقتل 210 حوثيين إثر استهدافات في مأرب والجوف
نفّذ 31 عملية أسفرت عن تدمير 20 آلية عسكرية للمليشيا
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 31 استهدافًا ضد مليشيا الحوثي في محافظتيْ مأرب والجوف، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكشف "التحالف" أن هذه الاستهدافات أسفرت عن تدمير 20 آلية عسكرية، ومقتل 210 عناصر حوثية، بينهم قياديون.
وقال التحالف: نفذنا عملية استهداف واحدة بالساحل الغربي؛ لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين وعمليات الساحل الغربي استهدفت آلية عسكرية.
وتابع: ندعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم.