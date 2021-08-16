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وزارة النقل والخدمات اللوجستية توضح طريقة الاعتراض في حال تعرض المركبة لضرر بسبب الطرق التابعة لها

حددت وزارة النقل والخدمات اللوجستية خمس خطوات لطريقة الاعتراض في حال تعرض المركبة للضرر على الطرق التابعة لها، حيث أكدت الوزارة أن الخطوة الأولى تكمن في إيقاف السيارة بموقع آمن قريب من موقع الضرر، مع أهمية التأكيد على عدم إعاقة الحركة المرورية، بعد ذلك يتم الاتصال على أمن الطرق أو الإدارة العامة للمرور حسب موقع الضرر، وذلك للحصول على تقرير بالأضرار الناتجة عن الطريق ومسبباته، على أن يتم بعد ذلك إرسال التقرير من أمن الطرق أو الإدارة العامة للمرور لفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة، حيث يقوم بعد ذلك فرع الوزارة بدراسة المطالبة والتحقق من المسببات، وعند ثبوت المطالبة يتم تحويلها للمقاول ويطلب منه مراجعة أمن الطرق أو الإدارة العامة للمرور ليعمل على انهائها.
وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود الوزارة في الحفاظ على حقوق كافة مستخدمي الطريق، الجدير بالذكر أن الوزارة تعمل وفق خطط وبرامج معينة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف للوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، مع خفض الوفيات على الطرق أكثر من 50٪؜.

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وزارة النقل والخدمات اللوجستية توضح طريقة الاعتراض في حال تعرض المركبة لضرر بسبب الطرق التابعة لها
سبق

حددت وزارة النقل والخدمات اللوجستية خمس خطوات لطريقة الاعتراض في حال تعرض المركبة للضرر على الطرق التابعة لها، حيث أكدت الوزارة أن الخطوة الأولى تكمن في إيقاف السيارة بموقع آمن قريب من موقع الضرر، مع أهمية التأكيد على عدم إعاقة الحركة المرورية، بعد ذلك يتم الاتصال على أمن الطرق أو الإدارة العامة للمرور حسب موقع الضرر، وذلك للحصول على تقرير بالأضرار الناتجة عن الطريق ومسبباته، على أن يتم بعد ذلك إرسال التقرير من أمن الطرق أو الإدارة العامة للمرور لفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة، حيث يقوم بعد ذلك فرع الوزارة بدراسة المطالبة والتحقق من المسببات، وعند ثبوت المطالبة يتم تحويلها للمقاول ويطلب منه مراجعة أمن الطرق أو الإدارة العامة للمرور ليعمل على انهائها.
وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود الوزارة في الحفاظ على حقوق كافة مستخدمي الطريق، الجدير بالذكر أن الوزارة تعمل وفق خطط وبرامج معينة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف للوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، مع خفض الوفيات على الطرق أكثر من 50٪؜.

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
05:55 PM

وزارة النقل والخدمات اللوجستية توضح طريقة الاعتراض في حال تعرض المركبة لضرر بسبب الطرق التابعة لها

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
12
17,730

حددت وزارة النقل والخدمات اللوجستية خمس خطوات لطريقة الاعتراض في حال تعرض المركبة للضرر على الطرق التابعة لها، حيث أكدت الوزارة أن الخطوة الأولى تكمن في إيقاف السيارة بموقع آمن قريب من موقع الضرر، مع أهمية التأكيد على عدم إعاقة الحركة المرورية، بعد ذلك يتم الاتصال على أمن الطرق أو الإدارة العامة للمرور حسب موقع الضرر، وذلك للحصول على تقرير بالأضرار الناتجة عن الطريق ومسبباته، على أن يتم بعد ذلك إرسال التقرير من أمن الطرق أو الإدارة العامة للمرور لفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة، حيث يقوم بعد ذلك فرع الوزارة بدراسة المطالبة والتحقق من المسببات، وعند ثبوت المطالبة يتم تحويلها للمقاول ويطلب منه مراجعة أمن الطرق أو الإدارة العامة للمرور ليعمل على انهائها.
وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود الوزارة في الحفاظ على حقوق كافة مستخدمي الطريق، الجدير بالذكر أن الوزارة تعمل وفق خطط وبرامج معينة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف للوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، مع خفض الوفيات على الطرق أكثر من 50٪؜.

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