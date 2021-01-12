الرئاسة الفلسطينية تدين اعتزام بناء إسرائيل 800 وحدة استيطانية جديدة

"أبو ردينة" يؤكد: الاستيطان كله غير شرعي ومخالف للقانون الدولي

أدانت الرئاسة الفلسطينية مصادقة إسرائيل بناء 800 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وشدد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة على أن الاستيطان كله غير شرعي ومخالف للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، بما فيها قرار 2334، ولن يكون هناك أمن أو استقرار في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس الشرقية.

