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شاهد .. حاجز إسمنتي يُغلق محالَّ على "صبيا - القوز" والبلدية تفسّر!

بلا فتحات تسبّب في منع الوصول لبعضها وزاد معاناة أصحابها والمواطنين

رصفت بلدية مركز قوز الجعافرة الطريق الرابط بين المركز ومحافظة صبيا بحاجز إسمنتي مرتفع دون فتحات متعدّدة تسهّل الدخول والخروج تسبّب في عدم الوصول إلى مواقف بعض المحال في ذلك الطريق؛ ما زاد معاناة أصحاب المحال والمواطنين.

وقال أحد المواطنين من الأهالي في القرى التابعة للمركز: "بعض المحال أقفلت بسبب الحواجز الإسمنتية من البلدية على بعض المواقع"، مشيراً إلى أنه مع وجود دوارين يُفترض أن يتم عمل فتحات دوران ومطبات مرنة مثل المطبات الجديدة؛ كون السرعة تكون قليلة وجوار مداخل القرى".

وتابع: "بعض الأسر البسيطة ليس لها دخل إلا من إيجارات المحال المغلقة وكم شكّل ذلك معاناة للعملاء أيضاً".

من جهته، أوضح رئيس بلدية القوز المهندس أحمد الأحوس؛ أنه نظراً للكثافة المرورية لطريق "صبيا – القوز"، ونظراً لكون الطريق من أهم الطرق الحيوية الرابطة بمركز قوز الجعافرة ومحافظة صبيا، ونظراً لكثرة الحوادث بسبب ضيق الشارع، قامت البلدية على تحسين وازدواج وتوسعة الشارع وأنشأت جزيرة وسطية لتنظيم حركة المرور وتحويل الشارع إلى مساريْن".

وأضاف: "أنشأت البلدية دوّاريْن بين المساريْن لتسهيل حركة المرور؛ حيث المسافة ما بين الدواريْن لا تتجاوز (١:٨ كيلو) وتم عمل مخرجيْن (يوتيرن) إلا أن تلك (اليوتيرنات) تسبّبت في عديد من الحوادث التي تمّ من خلالها تشكيل لجنة من المركز في النظر في وضع الحركة المرورية وتقييم (اليوتيرنات)؛ إلا أن اللجنة رأت إقفالها وعدم فتح أيّ (يوتيرنات) للحفاظ على حركة المرور".

وتابع: "كما تسعى البلدية لدراسة توسعة الشارع العام بزيادة عدد الحارات لاستيعاب الكثافة المرورية المستقبلية وإيجاد حلول آمنة بما يتوافق مع مصالح المستفيدين".

صبيا القوز حاجز إسمنتي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. حاجز إسمنتي يُغلق محالَّ على "صبيا - القوز" والبلدية تفسّر!
سبق

رصفت بلدية مركز قوز الجعافرة الطريق الرابط بين المركز ومحافظة صبيا بحاجز إسمنتي مرتفع دون فتحات متعدّدة تسهّل الدخول والخروج تسبّب في عدم الوصول إلى مواقف بعض المحال في ذلك الطريق؛ ما زاد معاناة أصحاب المحال والمواطنين.

وقال أحد المواطنين من الأهالي في القرى التابعة للمركز: "بعض المحال أقفلت بسبب الحواجز الإسمنتية من البلدية على بعض المواقع"، مشيراً إلى أنه مع وجود دوارين يُفترض أن يتم عمل فتحات دوران ومطبات مرنة مثل المطبات الجديدة؛ كون السرعة تكون قليلة وجوار مداخل القرى".

وتابع: "بعض الأسر البسيطة ليس لها دخل إلا من إيجارات المحال المغلقة وكم شكّل ذلك معاناة للعملاء أيضاً".

من جهته، أوضح رئيس بلدية القوز المهندس أحمد الأحوس؛ أنه نظراً للكثافة المرورية لطريق "صبيا – القوز"، ونظراً لكون الطريق من أهم الطرق الحيوية الرابطة بمركز قوز الجعافرة ومحافظة صبيا، ونظراً لكثرة الحوادث بسبب ضيق الشارع، قامت البلدية على تحسين وازدواج وتوسعة الشارع وأنشأت جزيرة وسطية لتنظيم حركة المرور وتحويل الشارع إلى مساريْن".

وأضاف: "أنشأت البلدية دوّاريْن بين المساريْن لتسهيل حركة المرور؛ حيث المسافة ما بين الدواريْن لا تتجاوز (١:٨ كيلو) وتم عمل مخرجيْن (يوتيرن) إلا أن تلك (اليوتيرنات) تسبّبت في عديد من الحوادث التي تمّ من خلالها تشكيل لجنة من المركز في النظر في وضع الحركة المرورية وتقييم (اليوتيرنات)؛ إلا أن اللجنة رأت إقفالها وعدم فتح أيّ (يوتيرنات) للحفاظ على حركة المرور".

وتابع: "كما تسعى البلدية لدراسة توسعة الشارع العام بزيادة عدد الحارات لاستيعاب الكثافة المرورية المستقبلية وإيجاد حلول آمنة بما يتوافق مع مصالح المستفيدين".

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
08:38 AM

شاهد .. حاجز إسمنتي يُغلق محالَّ على "صبيا - القوز" والبلدية تفسّر!

بلا فتحات تسبّب في منع الوصول لبعضها وزاد معاناة أصحابها والمواطنين

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محمد المواسي - جازان
3
1,907

رصفت بلدية مركز قوز الجعافرة الطريق الرابط بين المركز ومحافظة صبيا بحاجز إسمنتي مرتفع دون فتحات متعدّدة تسهّل الدخول والخروج تسبّب في عدم الوصول إلى مواقف بعض المحال في ذلك الطريق؛ ما زاد معاناة أصحاب المحال والمواطنين.

وقال أحد المواطنين من الأهالي في القرى التابعة للمركز: "بعض المحال أقفلت بسبب الحواجز الإسمنتية من البلدية على بعض المواقع"، مشيراً إلى أنه مع وجود دوارين يُفترض أن يتم عمل فتحات دوران ومطبات مرنة مثل المطبات الجديدة؛ كون السرعة تكون قليلة وجوار مداخل القرى".

وتابع: "بعض الأسر البسيطة ليس لها دخل إلا من إيجارات المحال المغلقة وكم شكّل ذلك معاناة للعملاء أيضاً".

من جهته، أوضح رئيس بلدية القوز المهندس أحمد الأحوس؛ أنه نظراً للكثافة المرورية لطريق "صبيا – القوز"، ونظراً لكون الطريق من أهم الطرق الحيوية الرابطة بمركز قوز الجعافرة ومحافظة صبيا، ونظراً لكثرة الحوادث بسبب ضيق الشارع، قامت البلدية على تحسين وازدواج وتوسعة الشارع وأنشأت جزيرة وسطية لتنظيم حركة المرور وتحويل الشارع إلى مساريْن".

وأضاف: "أنشأت البلدية دوّاريْن بين المساريْن لتسهيل حركة المرور؛ حيث المسافة ما بين الدواريْن لا تتجاوز (١:٨ كيلو) وتم عمل مخرجيْن (يوتيرن) إلا أن تلك (اليوتيرنات) تسبّبت في عديد من الحوادث التي تمّ من خلالها تشكيل لجنة من المركز في النظر في وضع الحركة المرورية وتقييم (اليوتيرنات)؛ إلا أن اللجنة رأت إقفالها وعدم فتح أيّ (يوتيرنات) للحفاظ على حركة المرور".

وتابع: "كما تسعى البلدية لدراسة توسعة الشارع العام بزيادة عدد الحارات لاستيعاب الكثافة المرورية المستقبلية وإيجاد حلول آمنة بما يتوافق مع مصالح المستفيدين".

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