كأس آسيا: اليابان تحسم قمة المجموعة السادسة بثنائية بمرمى أوزبكستان

نجح منتخب اليابان الأول لكرة القدم في حسم صدارة المجموعة لصالحه بفضل فوزه على نظيره منتخب أوزبكستان بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع المنتخبين على أرض ملعب خليفة بن زايد في العين ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة في كأس آسيا 2019 بالإمارات.

افتتح المنتخب الأوزبكي التسجيل أولاً عبر ألدور شومورودوف بالدقيقة 40، ولم تكد تمضي سوى 3 دقائق حتى تمكن المنتخب الياباني من تعديل النتيجة بواسطة يوشينوري موتو قبل أن يعزز زميله تسوكاسا سياتوني النتيجة بالدقيقة 58.

وبهذه النتيجة انتزع المنتخب الياباني الصدارة بالعلامة الكاملة فيما تجمد رصيد منتخب أوزبكستان عند النقطة 6 بالمركز الثاني، علماً بأن المنتخبين تأهلا معًا لدور 16 من المسابقة منذ الجولة الماضية .