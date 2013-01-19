النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كأس آسيا: اليابان تحسم قمة المجموعة السادسة بثنائية بمرمى أوزبكستان

نجح منتخب اليابان الأول لكرة القدم في حسم صدارة المجموعة لصالحه بفضل فوزه على نظيره منتخب أوزبكستان بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع المنتخبين على أرض ملعب خليفة بن زايد في العين ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة في كأس آسيا 2019 بالإمارات.

افتتح المنتخب الأوزبكي التسجيل أولاً عبر ألدور شومورودوف بالدقيقة 40، ولم تكد تمضي سوى 3 دقائق حتى تمكن المنتخب الياباني من تعديل النتيجة بواسطة يوشينوري موتو قبل أن يعزز زميله تسوكاسا سياتوني النتيجة بالدقيقة 58.

وبهذه النتيجة انتزع المنتخب الياباني الصدارة بالعلامة الكاملة فيما تجمد رصيد منتخب أوزبكستان عند النقطة 6 بالمركز الثاني، علماً بأن المنتخبين تأهلا معًا لدور 16 من المسابقة منذ الجولة الماضية .

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
كأس آسيا: اليابان تحسم قمة المجموعة السادسة بثنائية بمرمى أوزبكستان
سبق

نجح منتخب اليابان الأول لكرة القدم في حسم صدارة المجموعة لصالحه بفضل فوزه على نظيره منتخب أوزبكستان بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع المنتخبين على أرض ملعب خليفة بن زايد في العين ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة في كأس آسيا 2019 بالإمارات.

افتتح المنتخب الأوزبكي التسجيل أولاً عبر ألدور شومورودوف بالدقيقة 40، ولم تكد تمضي سوى 3 دقائق حتى تمكن المنتخب الياباني من تعديل النتيجة بواسطة يوشينوري موتو قبل أن يعزز زميله تسوكاسا سياتوني النتيجة بالدقيقة 58.

وبهذه النتيجة انتزع المنتخب الياباني الصدارة بالعلامة الكاملة فيما تجمد رصيد منتخب أوزبكستان عند النقطة 6 بالمركز الثاني، علماً بأن المنتخبين تأهلا معًا لدور 16 من المسابقة منذ الجولة الماضية .

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
06:52 PM

كأس آسيا: اليابان تحسم قمة المجموعة السادسة بثنائية بمرمى أوزبكستان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,078

نجح منتخب اليابان الأول لكرة القدم في حسم صدارة المجموعة لصالحه بفضل فوزه على نظيره منتخب أوزبكستان بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع المنتخبين على أرض ملعب خليفة بن زايد في العين ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة في كأس آسيا 2019 بالإمارات.

افتتح المنتخب الأوزبكي التسجيل أولاً عبر ألدور شومورودوف بالدقيقة 40، ولم تكد تمضي سوى 3 دقائق حتى تمكن المنتخب الياباني من تعديل النتيجة بواسطة يوشينوري موتو قبل أن يعزز زميله تسوكاسا سياتوني النتيجة بالدقيقة 58.

وبهذه النتيجة انتزع المنتخب الياباني الصدارة بالعلامة الكاملة فيما تجمد رصيد منتخب أوزبكستان عند النقطة 6 بالمركز الثاني، علماً بأن المنتخبين تأهلا معًا لدور 16 من المسابقة منذ الجولة الماضية .

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,258
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
23,988
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,460
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,300

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة