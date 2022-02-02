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مفتي عام المملكة يستقبل عضو "كبار العلماء" الدكتور عبدالله التركي

اللقاء تضمّن تأكيد أهمية استقاء العلوم الشرعية من مصادرها

استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مكتبه، عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، الذي قَدِم للسلام عليه.

وكان الشيخ عبدالمحسن التركي ضيفاً على اللقاء الذي نظمته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، مع وفد من جامعة الملك خالد ضمّ وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن دعجم، والمشرف العام على وحدة التوعية الفكرية الدكتور مسفر الوادعي، والمشرف العام على الإدارة العامة لطلاب المنح الدكتور سعيد الشهراني، وطلاب دراسات عليا من طلاب المنح من عشر دول.

وأكد الدكتور "التركي" خلال كلمته التي وجّهها لطلاب المنح، أهمية أخذ العلوم الشرعية من مصادرها الصحيحة، والحرص على نشر العلم وقراءة ما يفيد طالب العلم من الكتب، وأن عليهم الحرص عند عودتهم لبلادهم على إيصال رسالة الإسلام بالرفق واللين.

مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ

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مفتي عام المملكة يستقبل عضو "كبار العلماء" الدكتور عبدالله التركي
سبق

استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مكتبه، عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، الذي قَدِم للسلام عليه.

وكان الشيخ عبدالمحسن التركي ضيفاً على اللقاء الذي نظمته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، مع وفد من جامعة الملك خالد ضمّ وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن دعجم، والمشرف العام على وحدة التوعية الفكرية الدكتور مسفر الوادعي، والمشرف العام على الإدارة العامة لطلاب المنح الدكتور سعيد الشهراني، وطلاب دراسات عليا من طلاب المنح من عشر دول.

وأكد الدكتور "التركي" خلال كلمته التي وجّهها لطلاب المنح، أهمية أخذ العلوم الشرعية من مصادرها الصحيحة، والحرص على نشر العلم وقراءة ما يفيد طالب العلم من الكتب، وأن عليهم الحرص عند عودتهم لبلادهم على إيصال رسالة الإسلام بالرفق واللين.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
03:04 PM
اخر تعديل
02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
06:31 PM

مفتي عام المملكة يستقبل عضو "كبار العلماء" الدكتور عبدالله التركي

اللقاء تضمّن تأكيد أهمية استقاء العلوم الشرعية من مصادرها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مكتبه، عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، الذي قَدِم للسلام عليه.

وكان الشيخ عبدالمحسن التركي ضيفاً على اللقاء الذي نظمته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، مع وفد من جامعة الملك خالد ضمّ وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن دعجم، والمشرف العام على وحدة التوعية الفكرية الدكتور مسفر الوادعي، والمشرف العام على الإدارة العامة لطلاب المنح الدكتور سعيد الشهراني، وطلاب دراسات عليا من طلاب المنح من عشر دول.

وأكد الدكتور "التركي" خلال كلمته التي وجّهها لطلاب المنح، أهمية أخذ العلوم الشرعية من مصادرها الصحيحة، والحرص على نشر العلم وقراءة ما يفيد طالب العلم من الكتب، وأن عليهم الحرص عند عودتهم لبلادهم على إيصال رسالة الإسلام بالرفق واللين.

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