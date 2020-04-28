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شرف المكان والزمان.. "السديس" يشارك في غسل وتعقيم وتطييب الكعبة "صور"

قال: العمل داخل المسجدين الحرام والنبوي واجب عظيم اختص الله به فئة من الناس

شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ أمس الإثنين، قبل أذان المغرب، في عمليات غسل وتعقيم وتطييب الكعبة المشرّفة ومقام إبراهيم- عليه السلام.

تأتي عمليات الغسل والتعقيم ضمن عدة أعمال جدولتها الرئاسة العامة، من بينها صيانة الحجر الأسود، وثوب الكعبة، والإجراءات الاحترازية التي تقام داخل المسجد الحرام؛ لمنع وصول فيروس كورونا المستجد إلى البيت العتيق وساحاته، كما أن الرئاسة العامة اتبعت التعليمات الصحية وتطبيق عمليات التباعد بين المصلين.

وشكر السديس؛ خلال عمليات الغسل والتعقيم جميع العاملين والعاملات المشاركين في غسل وتعقيم المسجد الحرام، على ما يقومون به من جهود مباركة وعمل متميز يضمن سلامة الجميع -بإذن الله تعالى-.

وذكر أن العمل داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي عمل عظيم مبارك اختص الله -عزّ وجلّ- به فئة من الناس، لذا وجب عليهم الإخلاص في عملهم لينالوا الأجر والثواب، خاصة في ظل الإمكانات التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.

حضر عمليات الغسل والتعقيم وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري؛ ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمشرف العام على مكتب الرئيس العام الدكتور سعد بن محمد المحيميد.

عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرف المكان والزمان.. "السديس" يشارك في غسل وتعقيم وتطييب الكعبة "صور"
سبق

شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ أمس الإثنين، قبل أذان المغرب، في عمليات غسل وتعقيم وتطييب الكعبة المشرّفة ومقام إبراهيم- عليه السلام.

تأتي عمليات الغسل والتعقيم ضمن عدة أعمال جدولتها الرئاسة العامة، من بينها صيانة الحجر الأسود، وثوب الكعبة، والإجراءات الاحترازية التي تقام داخل المسجد الحرام؛ لمنع وصول فيروس كورونا المستجد إلى البيت العتيق وساحاته، كما أن الرئاسة العامة اتبعت التعليمات الصحية وتطبيق عمليات التباعد بين المصلين.

وشكر السديس؛ خلال عمليات الغسل والتعقيم جميع العاملين والعاملات المشاركين في غسل وتعقيم المسجد الحرام، على ما يقومون به من جهود مباركة وعمل متميز يضمن سلامة الجميع -بإذن الله تعالى-.

وذكر أن العمل داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي عمل عظيم مبارك اختص الله -عزّ وجلّ- به فئة من الناس، لذا وجب عليهم الإخلاص في عملهم لينالوا الأجر والثواب، خاصة في ظل الإمكانات التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.

حضر عمليات الغسل والتعقيم وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري؛ ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمشرف العام على مكتب الرئيس العام الدكتور سعد بن محمد المحيميد.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
10:41 AM

شرف المكان والزمان.. "السديس" يشارك في غسل وتعقيم وتطييب الكعبة "صور"

قال: العمل داخل المسجدين الحرام والنبوي واجب عظيم اختص الله به فئة من الناس

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ أمس الإثنين، قبل أذان المغرب، في عمليات غسل وتعقيم وتطييب الكعبة المشرّفة ومقام إبراهيم- عليه السلام.

تأتي عمليات الغسل والتعقيم ضمن عدة أعمال جدولتها الرئاسة العامة، من بينها صيانة الحجر الأسود، وثوب الكعبة، والإجراءات الاحترازية التي تقام داخل المسجد الحرام؛ لمنع وصول فيروس كورونا المستجد إلى البيت العتيق وساحاته، كما أن الرئاسة العامة اتبعت التعليمات الصحية وتطبيق عمليات التباعد بين المصلين.

وشكر السديس؛ خلال عمليات الغسل والتعقيم جميع العاملين والعاملات المشاركين في غسل وتعقيم المسجد الحرام، على ما يقومون به من جهود مباركة وعمل متميز يضمن سلامة الجميع -بإذن الله تعالى-.

وذكر أن العمل داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي عمل عظيم مبارك اختص الله -عزّ وجلّ- به فئة من الناس، لذا وجب عليهم الإخلاص في عملهم لينالوا الأجر والثواب، خاصة في ظل الإمكانات التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.

حضر عمليات الغسل والتعقيم وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري؛ ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمشرف العام على مكتب الرئيس العام الدكتور سعد بن محمد المحيميد.

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