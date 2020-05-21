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الولايات المتحدة: 23.405 إصابات مؤكدة و1.324 حالة وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات 1.5 مليون حالة والوفيات 92 ألف ضحية

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 23.405 إصابات مؤكدة، و1.324 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وطِبقًا لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1.528.235 إصابة حتى تاريخ اليوم؛ فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 91.664 حالة وفاة.

الولايات المتحدة فيروس كورونا الجديد

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الولايات المتحدة: 23.405 إصابات مؤكدة و1.324 حالة وفاة بكورونا
سبق

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 23.405 إصابات مؤكدة، و1.324 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وطِبقًا لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1.528.235 إصابة حتى تاريخ اليوم؛ فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 91.664 حالة وفاة.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
10:44 AM

الولايات المتحدة: 23.405 إصابات مؤكدة و1.324 حالة وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات 1.5 مليون حالة والوفيات 92 ألف ضحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 23.405 إصابات مؤكدة، و1.324 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وطِبقًا لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1.528.235 إصابة حتى تاريخ اليوم؛ فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 91.664 حالة وفاة.

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