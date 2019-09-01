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"‏وحيشه" تحسم أشواط الحيل الرئيسي و"صوغان" في مقدمة أشواط الزمول

في منافسات أشواط الإنتاج المفتوحة ضمن مهرجان ولي العهد للهجن

شهد ميدان محافظة الطائف للهجن، مساء اليوم، انطلاق سباقات أشواط الإنتاج المفتوحة للحيل والزمول، بمسافة سبعة كيلومترات، وبلغ عدد الأشواط أربعة أشواط ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية للهجن.

والفائزون في سباقات اليوم هم: الفائز في الشوط الأول "وحيشه"، للمالك: بيشان محمد العجمي، و‏الفائز في الشوط الثاني "صوغان" للمالك: دعيكان جابر المري، و‏الشوط الثالث "تبوك" للمالك: سالم سليمان العطوي، و‏الفائز في الشوط الرابع "الحشيم" للمالك: عبدالهادي راشد المري.

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"‏وحيشه" تحسم أشواط الحيل الرئيسي و"صوغان" في مقدمة أشواط الزمول
سبق

شهد ميدان محافظة الطائف للهجن، مساء اليوم، انطلاق سباقات أشواط الإنتاج المفتوحة للحيل والزمول، بمسافة سبعة كيلومترات، وبلغ عدد الأشواط أربعة أشواط ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية للهجن.

والفائزون في سباقات اليوم هم: الفائز في الشوط الأول "وحيشه"، للمالك: بيشان محمد العجمي، و‏الفائز في الشوط الثاني "صوغان" للمالك: دعيكان جابر المري، و‏الشوط الثالث "تبوك" للمالك: سالم سليمان العطوي، و‏الفائز في الشوط الرابع "الحشيم" للمالك: عبدالهادي راشد المري.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
07:29 PM

"‏وحيشه" تحسم أشواط الحيل الرئيسي و"صوغان" في مقدمة أشواط الزمول

في منافسات أشواط الإنتاج المفتوحة ضمن مهرجان ولي العهد للهجن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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شهد ميدان محافظة الطائف للهجن، مساء اليوم، انطلاق سباقات أشواط الإنتاج المفتوحة للحيل والزمول، بمسافة سبعة كيلومترات، وبلغ عدد الأشواط أربعة أشواط ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية للهجن.

والفائزون في سباقات اليوم هم: الفائز في الشوط الأول "وحيشه"، للمالك: بيشان محمد العجمي، و‏الفائز في الشوط الثاني "صوغان" للمالك: دعيكان جابر المري، و‏الشوط الثالث "تبوك" للمالك: سالم سليمان العطوي، و‏الفائز في الشوط الرابع "الحشيم" للمالك: عبدالهادي راشد المري.

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