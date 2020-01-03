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تسليم 3 ملايين مقرر بتعليم عسير للفصل الدراسي الثاني

لأكثر من 300 ألف طالب وطالبة بـ 1300 مدرسة

أتمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، توزيع قرابة ثلاثة ملايين مقرر دراسي للفصل الدراسي الثاني على أكثر من 300 ألف طالب وطالبة يدرسون في 1300 مدرسة للبنين والبنات ما بين ابتدائية ومتوسطة وثانوية.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أن عملية التوزيع تمت وفق خطة زمنية متكاملة تضمنت تسليم كل مدرسة لمخصصها من المقررات، بشراكة فاعلة وتعاون مثمر من قادة وقائدات المدارس، في خطوة تهدف إلى توفير احتياج المدارس من المقررات، وبما يضمن بدء الدراسة بدون عوائق.

تعليم عسير

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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تسليم 3 ملايين مقرر بتعليم عسير للفصل الدراسي الثاني
سبق

أتمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، توزيع قرابة ثلاثة ملايين مقرر دراسي للفصل الدراسي الثاني على أكثر من 300 ألف طالب وطالبة يدرسون في 1300 مدرسة للبنين والبنات ما بين ابتدائية ومتوسطة وثانوية.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أن عملية التوزيع تمت وفق خطة زمنية متكاملة تضمنت تسليم كل مدرسة لمخصصها من المقررات، بشراكة فاعلة وتعاون مثمر من قادة وقائدات المدارس، في خطوة تهدف إلى توفير احتياج المدارس من المقررات، وبما يضمن بدء الدراسة بدون عوائق.

03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441
11:53 PM

تسليم 3 ملايين مقرر بتعليم عسير للفصل الدراسي الثاني

لأكثر من 300 ألف طالب وطالبة بـ 1300 مدرسة

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بندر آل عوض - عسير
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أتمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، توزيع قرابة ثلاثة ملايين مقرر دراسي للفصل الدراسي الثاني على أكثر من 300 ألف طالب وطالبة يدرسون في 1300 مدرسة للبنين والبنات ما بين ابتدائية ومتوسطة وثانوية.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أن عملية التوزيع تمت وفق خطة زمنية متكاملة تضمنت تسليم كل مدرسة لمخصصها من المقررات، بشراكة فاعلة وتعاون مثمر من قادة وقائدات المدارس، في خطوة تهدف إلى توفير احتياج المدارس من المقررات، وبما يضمن بدء الدراسة بدون عوائق.

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