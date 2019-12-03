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"فيصل بن معمر": لا مكان للتطرف.. والتقنية وضعتنا أمام تحدي إدارة الاختلاف

أكد أهمية دور الإعلام في تعزيز التعايش الإنساني والحوار والانفتاح على العالم

شدَّد فيصل بن معمر، الأمين العام لمركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الأديان، خلال مشاركته في منتدى الإعلام السعودي، على أهمية دور الإعلام في تعزيز التعايش الإنساني بين الشعوب، ودعم قبول الآخر، والحوار والانفتاح على العالم لتبادل الثقافات.

وفي التفاصيل، قال "ابن معمر": أصبح كل شاب وشابة من خلال وسائل التواصل الحديثة بمنزلة رئيس تحرير؛ يكتب الخبر وينشره. ونحن هنا نوجِّه لهم رسالة توعوية بتحري الدقة؛ فنحن نمرُّ اليوم بمرحلة أنسنة لمجتمعاتنا. ومن خطوات التعايش الإيجابي ما نشهده أمامنا في هذا المنتدى من حضور للشباب والشابات.

وأضاف: ما يحصل في المملكة العربية السعودية تأكيد لما قاله خادم الحرمين الشريفين، وأكده سمو ولي عهده الأمين، أنه لا مكان للتطرف والانحلال، وأننا نعود إلى الوسطية المعتدلة.

وأردف: ما نراه اليوم من تطورات تقنية هائلة يضعنا أمام تحدٍّ في كيفية إدارة الاختلافات. وهذا ما فعلته السعودية عندما أطلقت الحوار الوطني والعالمي انطلاقًا من القيم الدينية والإنسانية. ونحتاج إلى ترسيخ هذه القيم في وسائل التواصل المختلفة؛ ولذلك يجب علينا أولاً تجويد المحتوى. وعلى التعليم والإعلام دور كبير في بذل الكثير لتعزيز أهمية المعلومات الموثقة، ومكافحة الشائعات، وغرس القيم الأخلاقية.

الأمين العام لمركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الأديان فيصل بن معمر منتدى الإعلام السعودي التعايش الإنساني بين الشعوب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فيصل بن معمر": لا مكان للتطرف.. والتقنية وضعتنا أمام تحدي إدارة الاختلاف
سبق

شدَّد فيصل بن معمر، الأمين العام لمركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الأديان، خلال مشاركته في منتدى الإعلام السعودي، على أهمية دور الإعلام في تعزيز التعايش الإنساني بين الشعوب، ودعم قبول الآخر، والحوار والانفتاح على العالم لتبادل الثقافات.

وفي التفاصيل، قال "ابن معمر": أصبح كل شاب وشابة من خلال وسائل التواصل الحديثة بمنزلة رئيس تحرير؛ يكتب الخبر وينشره. ونحن هنا نوجِّه لهم رسالة توعوية بتحري الدقة؛ فنحن نمرُّ اليوم بمرحلة أنسنة لمجتمعاتنا. ومن خطوات التعايش الإيجابي ما نشهده أمامنا في هذا المنتدى من حضور للشباب والشابات.

وأضاف: ما يحصل في المملكة العربية السعودية تأكيد لما قاله خادم الحرمين الشريفين، وأكده سمو ولي عهده الأمين، أنه لا مكان للتطرف والانحلال، وأننا نعود إلى الوسطية المعتدلة.

وأردف: ما نراه اليوم من تطورات تقنية هائلة يضعنا أمام تحدٍّ في كيفية إدارة الاختلافات. وهذا ما فعلته السعودية عندما أطلقت الحوار الوطني والعالمي انطلاقًا من القيم الدينية والإنسانية. ونحتاج إلى ترسيخ هذه القيم في وسائل التواصل المختلفة؛ ولذلك يجب علينا أولاً تجويد المحتوى. وعلى التعليم والإعلام دور كبير في بذل الكثير لتعزيز أهمية المعلومات الموثقة، ومكافحة الشائعات، وغرس القيم الأخلاقية.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
12:58 AM

"فيصل بن معمر": لا مكان للتطرف.. والتقنية وضعتنا أمام تحدي إدارة الاختلاف

أكد أهمية دور الإعلام في تعزيز التعايش الإنساني والحوار والانفتاح على العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شدَّد فيصل بن معمر، الأمين العام لمركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الأديان، خلال مشاركته في منتدى الإعلام السعودي، على أهمية دور الإعلام في تعزيز التعايش الإنساني بين الشعوب، ودعم قبول الآخر، والحوار والانفتاح على العالم لتبادل الثقافات.

وفي التفاصيل، قال "ابن معمر": أصبح كل شاب وشابة من خلال وسائل التواصل الحديثة بمنزلة رئيس تحرير؛ يكتب الخبر وينشره. ونحن هنا نوجِّه لهم رسالة توعوية بتحري الدقة؛ فنحن نمرُّ اليوم بمرحلة أنسنة لمجتمعاتنا. ومن خطوات التعايش الإيجابي ما نشهده أمامنا في هذا المنتدى من حضور للشباب والشابات.

وأضاف: ما يحصل في المملكة العربية السعودية تأكيد لما قاله خادم الحرمين الشريفين، وأكده سمو ولي عهده الأمين، أنه لا مكان للتطرف والانحلال، وأننا نعود إلى الوسطية المعتدلة.

وأردف: ما نراه اليوم من تطورات تقنية هائلة يضعنا أمام تحدٍّ في كيفية إدارة الاختلافات. وهذا ما فعلته السعودية عندما أطلقت الحوار الوطني والعالمي انطلاقًا من القيم الدينية والإنسانية. ونحتاج إلى ترسيخ هذه القيم في وسائل التواصل المختلفة؛ ولذلك يجب علينا أولاً تجويد المحتوى. وعلى التعليم والإعلام دور كبير في بذل الكثير لتعزيز أهمية المعلومات الموثقة، ومكافحة الشائعات، وغرس القيم الأخلاقية.

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