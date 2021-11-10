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استشارية طب أطفال في "رعاية": الرياضة تخفّض السكر وتساعد الطفل على السيطرة على نسبة الأنسولين

أعراض الإصابة كثيرة منها العطش الشديد والشعور بالجوع الشديد وفقدان الوزن غير مقصود

كشفت استشارية طب الأطفال بمستشفى "رعاية" الوطني الدكتورة عبير حامد ربيع أن لمرض السكري أنواعًا عديدة؛ منها السكري من النوع الأول، والذي يمثل النسبة الأكبر في إصابته للأطفال والمراهقين، وهو حالة مزمنة يُنتج فيها البنكرياس كمية صغيرة من الأنسولين، أو قد لا يفرزه على الإطلاق.

وقالت الدكتورة "عبيرة": تُعرف وظيفة الأنسولين الأساسية بنقل السكر من مجرى الدم لخلايا الجسم؛ لاستخدامه كمصدر للطاقة لأداء الوظائف الحيوية، ودون الكمية الكافية منه؛ يتراكم السكر في مجرى الدم، وإذا لم يُعالَج فقد يُسبب مضاعفات مهددة للحياة.

وأضافت: أعراض الإصابة بالسكري كثيرة ومنها العطش الشديد، الشعور بالجوع الشديد، فقدان الوزن غير مقصود، الإرهاق، تغييرات في السلوك وكثرة التبوّل.

وأردفت: يكون علاج مرض السكري لدى الأطفال بجرعات الأنسولين، والذي يُعتبر العلاج الأساسي لدى الأطفال، وتتم من خلال استخدام قلم الأنسولين، وإجراء الفحوصات بشكل دوري ومتنظم.

وتابعت: ممارسة الرياضة بانتظام تعمل على خفض نسبة السكر في الدم، وتساعد الطفل على السيطرة على نسبة الأنسولين الصحيحة في جسمه، وينبغي تناول السكريات بشكل متزن وبكميات محدودة، والتغذية الصحية الجيدة وتناول الخضراوات الورقية، والفواكه الطازجة، والحبوب الكاملة، والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استشارية طب أطفال في "رعاية": الرياضة تخفّض السكر وتساعد الطفل على السيطرة على نسبة الأنسولين
سبق

كشفت استشارية طب الأطفال بمستشفى "رعاية" الوطني الدكتورة عبير حامد ربيع أن لمرض السكري أنواعًا عديدة؛ منها السكري من النوع الأول، والذي يمثل النسبة الأكبر في إصابته للأطفال والمراهقين، وهو حالة مزمنة يُنتج فيها البنكرياس كمية صغيرة من الأنسولين، أو قد لا يفرزه على الإطلاق.

وقالت الدكتورة "عبيرة": تُعرف وظيفة الأنسولين الأساسية بنقل السكر من مجرى الدم لخلايا الجسم؛ لاستخدامه كمصدر للطاقة لأداء الوظائف الحيوية، ودون الكمية الكافية منه؛ يتراكم السكر في مجرى الدم، وإذا لم يُعالَج فقد يُسبب مضاعفات مهددة للحياة.

وأضافت: أعراض الإصابة بالسكري كثيرة ومنها العطش الشديد، الشعور بالجوع الشديد، فقدان الوزن غير مقصود، الإرهاق، تغييرات في السلوك وكثرة التبوّل.

وأردفت: يكون علاج مرض السكري لدى الأطفال بجرعات الأنسولين، والذي يُعتبر العلاج الأساسي لدى الأطفال، وتتم من خلال استخدام قلم الأنسولين، وإجراء الفحوصات بشكل دوري ومتنظم.

وتابعت: ممارسة الرياضة بانتظام تعمل على خفض نسبة السكر في الدم، وتساعد الطفل على السيطرة على نسبة الأنسولين الصحيحة في جسمه، وينبغي تناول السكريات بشكل متزن وبكميات محدودة، والتغذية الصحية الجيدة وتناول الخضراوات الورقية، والفواكه الطازجة، والحبوب الكاملة، والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
03:25 PM

استشارية طب أطفال في "رعاية": الرياضة تخفّض السكر وتساعد الطفل على السيطرة على نسبة الأنسولين

أعراض الإصابة كثيرة منها العطش الشديد والشعور بالجوع الشديد وفقدان الوزن غير مقصود

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت استشارية طب الأطفال بمستشفى "رعاية" الوطني الدكتورة عبير حامد ربيع أن لمرض السكري أنواعًا عديدة؛ منها السكري من النوع الأول، والذي يمثل النسبة الأكبر في إصابته للأطفال والمراهقين، وهو حالة مزمنة يُنتج فيها البنكرياس كمية صغيرة من الأنسولين، أو قد لا يفرزه على الإطلاق.

وقالت الدكتورة "عبيرة": تُعرف وظيفة الأنسولين الأساسية بنقل السكر من مجرى الدم لخلايا الجسم؛ لاستخدامه كمصدر للطاقة لأداء الوظائف الحيوية، ودون الكمية الكافية منه؛ يتراكم السكر في مجرى الدم، وإذا لم يُعالَج فقد يُسبب مضاعفات مهددة للحياة.

وأضافت: أعراض الإصابة بالسكري كثيرة ومنها العطش الشديد، الشعور بالجوع الشديد، فقدان الوزن غير مقصود، الإرهاق، تغييرات في السلوك وكثرة التبوّل.

وأردفت: يكون علاج مرض السكري لدى الأطفال بجرعات الأنسولين، والذي يُعتبر العلاج الأساسي لدى الأطفال، وتتم من خلال استخدام قلم الأنسولين، وإجراء الفحوصات بشكل دوري ومتنظم.

وتابعت: ممارسة الرياضة بانتظام تعمل على خفض نسبة السكر في الدم، وتساعد الطفل على السيطرة على نسبة الأنسولين الصحيحة في جسمه، وينبغي تناول السكريات بشكل متزن وبكميات محدودة، والتغذية الصحية الجيدة وتناول الخضراوات الورقية، والفواكه الطازجة، والحبوب الكاملة، والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون.

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