أكدت وزارة التجارة أن الجرعة التنشيطية تعتبر شرطاً لاستمرار حالة التحصين ودخول الأسواق والمراكز والمنشآت التجارية، اعتبارًا من 1 فبراير 2022م. وقالت الوزارة: يشمل ذلك الفئات العمرية من 18 عامًا فأكبر، وجميع من مضى ثمانية أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية. وأضافت عبر إنفوجرافيك نشرته اليوم: سيتم تشديد الرقابة على المنشآت التجارية والأسواق والمولات كافة لمنع أي تجاوزات، وتطبيق العقوبات بحق المخالفين. وأردفت الوزارة: يستثنى من ذلك الفئات المعفاة من أخذ اللقاح وفق تطبيق "توكلنا".

"التجارة": "التنشيطية" شرط لاستمرار التحصين ودخول الأسواق .. من 1 فبراير صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-06 أكدت وزارة التجارة أن الجرعة التنشيطية تعتبر شرطاً لاستمرار حالة التحصين ودخول الأسواق والمراكز والمنشآت التجارية، اعتبارًا من 1 فبراير 2022م.



وقالت الوزارة: يشمل ذلك الفئات العمرية من 18 عامًا فأكبر، وجميع من مضى ثمانية أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية.



وأضافت عبر إنفوجرافيك نشرته اليوم: سيتم تشديد الرقابة على المنشآت التجارية والأسواق والمولات كافة لمنع أي تجاوزات، وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.



وأردفت الوزارة: يستثنى من ذلك الفئات المعفاة من أخذ اللقاح وفق تطبيق "توكلنا".

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443 02:50 PM

"التجارة": "التنشيطية" شرط لاستمرار التحصين ودخول الأسواق .. من 1 فبراير تشديد الرقابة على المنشآت التجارية والأسواق والمولات كافة لمنع أي تجاوزات





A A A





9 مشاركة

أكدت وزارة التجارة أن الجرعة التنشيطية تعتبر شرطاً لاستمرار حالة التحصين ودخول الأسواق والمراكز والمنشآت التجارية، اعتبارًا من 1 فبراير 2022م.



وقالت الوزارة: يشمل ذلك الفئات العمرية من 18 عامًا فأكبر، وجميع من مضى ثمانية أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية.



وأضافت عبر إنفوجرافيك نشرته اليوم: سيتم تشديد الرقابة على المنشآت التجارية والأسواق والمولات كافة لمنع أي تجاوزات، وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.



وأردفت الوزارة: يستثنى من ذلك الفئات المعفاة من أخذ اللقاح وفق تطبيق "توكلنا".