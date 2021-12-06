أكدت وزارة التجارة أن الجرعة التنشيطية تعتبر شرطاً لاستمرار حالة التحصين ودخول الأسواق والمراكز والمنشآت التجارية، اعتبارًا من 1 فبراير 2022م.
وقالت الوزارة: يشمل ذلك الفئات العمرية من 18 عامًا فأكبر، وجميع من مضى ثمانية أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية.
وأضافت عبر إنفوجرافيك نشرته اليوم: سيتم تشديد الرقابة على المنشآت التجارية والأسواق والمولات كافة لمنع أي تجاوزات، وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.
وأردفت الوزارة: يستثنى من ذلك الفئات المعفاة من أخذ اللقاح وفق تطبيق "توكلنا".
"التجارة": "التنشيطية" شرط لاستمرار التحصين ودخول الأسواق .. من 1 فبراير
تشديد الرقابة على المنشآت التجارية والأسواق والمولات كافة لمنع أي تجاوزات
أكدت وزارة التجارة أن الجرعة التنشيطية تعتبر شرطاً لاستمرار حالة التحصين ودخول الأسواق والمراكز والمنشآت التجارية، اعتبارًا من 1 فبراير 2022م.
وقالت الوزارة: يشمل ذلك الفئات العمرية من 18 عامًا فأكبر، وجميع من مضى ثمانية أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية.
وأضافت عبر إنفوجرافيك نشرته اليوم: سيتم تشديد الرقابة على المنشآت التجارية والأسواق والمولات كافة لمنع أي تجاوزات، وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.
وأردفت الوزارة: يستثنى من ذلك الفئات المعفاة من أخذ اللقاح وفق تطبيق "توكلنا".
أكدت وزارة التجارة أن الجرعة التنشيطية تعتبر شرطاً لاستمرار حالة التحصين ودخول الأسواق والمراكز والمنشآت التجارية، اعتبارًا من 1 فبراير 2022م.
"التجارة": "التنشيطية" شرط لاستمرار التحصين ودخول الأسواق .. من 1 فبراير
تشديد الرقابة على المنشآت التجارية والأسواق والمولات كافة لمنع أي تجاوزات
أكدت وزارة التجارة أن الجرعة التنشيطية تعتبر شرطاً لاستمرار حالة التحصين ودخول الأسواق والمراكز والمنشآت التجارية، اعتبارًا من 1 فبراير 2022م.
وقالت الوزارة: يشمل ذلك الفئات العمرية من 18 عامًا فأكبر، وجميع من مضى ثمانية أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية.
وأضافت عبر إنفوجرافيك نشرته اليوم: سيتم تشديد الرقابة على المنشآت التجارية والأسواق والمولات كافة لمنع أي تجاوزات، وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.
وأردفت الوزارة: يستثنى من ذلك الفئات المعفاة من أخذ اللقاح وفق تطبيق "توكلنا".