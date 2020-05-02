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حتى نهاية رمضان.."تطوير المدينة" تطلق سلسلة من اللقاءات عن العمارة الإسلامية

عبر منصاتها الرقمية .. بحضور كوكبة من الأكاديميين على الصعيد المحلي والعالمي

أطلقت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة سلسلة من اللقاءات المباشرة عن العمارة الإسلامية، وذلك خلال شهر رمضان المبارك والتي تجمع كوكبة من الأكاديميين والخبراء على الصعيد المحلي والعالمي. وذلك بتوجهات مباشرة من المهندس فهد بن محمد البليهشي الرئيس التنفيذي للهيئة.

فيما حظيت اللقاءات التى عقدت عبر منصاتها الرقمية والرسمية بمتابعة واهتمام كبير محلي وعربي وعالمي خلال الأسبوع الأول من هذه السلسلة من اللقاءات المباشرة.

وقد تناولت اللقاءات خلال الأسبوع الأول ثلاثة محاور هي "إعادة صياغة تاريخ العمارة الإسلامية .. خمسة أفكار مؤسسة" مع الدكتور هاني بن محمد القحطاني أستاذ العمارة والفن بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، وفي اللقاء الثاني كان الحديث حول "العمارة الإسلامية عبر العصور" مع المهندس عبدالحق بشير العقبي، معماري ومهتم بالعمارة التراثية، وتمحور اللقاء الثالث والذي انتهى يوم أمس الخميس حول "العمارة في الحضارة الإسلامية لحظات الالهام والتطور"، وذلك مع الدكتور مشاري بن عبدالله النعيم أستاذ تاريخ ونظريات ونقد العمارة في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام.

وتتواصل هذه اللقاءات المباشرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، ففي الأسبوع الثاني سيكون اللقاء الأول حول "العمارة التقليدية في منطقة المدينة المنورة" مع سعادة الدكتور محمد الحصين، وفي لقاء يوم الثلاثاء سيتمحور اللقاء عن "المدينة الإسلامية تنمية مستدامة: التجربة السعودية" مع سعادة المهندس علي بن محمد الشعيبي معماري ومخطط عمراني ومدير شركة البيئة، وتختتم لقاءات الأسبوع الثاني مع الدكتور صالح لمعي مصطفى أستاذ العمارة الإسلامية والترميم رئيس مركز إحياء تراث العمارة الإسلامية من جمهورية مصر العربية عن "أنماط العمارة الإسلامية .. مصر كنموذج".

وكانت الهيئة قد دعت كافة المهتمين والمتخصصين في قطاع العمارة الإسلامية محلياً وإقليمياً وعالمياً لمتابعة هذه السلسلة من اللقاءات المباشرة وإثراء النقاش حول الموضوعات المطروحة.

المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حتى نهاية رمضان.."تطوير المدينة" تطلق سلسلة من اللقاءات عن العمارة الإسلامية
سبق

أطلقت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة سلسلة من اللقاءات المباشرة عن العمارة الإسلامية، وذلك خلال شهر رمضان المبارك والتي تجمع كوكبة من الأكاديميين والخبراء على الصعيد المحلي والعالمي. وذلك بتوجهات مباشرة من المهندس فهد بن محمد البليهشي الرئيس التنفيذي للهيئة.

فيما حظيت اللقاءات التى عقدت عبر منصاتها الرقمية والرسمية بمتابعة واهتمام كبير محلي وعربي وعالمي خلال الأسبوع الأول من هذه السلسلة من اللقاءات المباشرة.

وقد تناولت اللقاءات خلال الأسبوع الأول ثلاثة محاور هي "إعادة صياغة تاريخ العمارة الإسلامية .. خمسة أفكار مؤسسة" مع الدكتور هاني بن محمد القحطاني أستاذ العمارة والفن بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، وفي اللقاء الثاني كان الحديث حول "العمارة الإسلامية عبر العصور" مع المهندس عبدالحق بشير العقبي، معماري ومهتم بالعمارة التراثية، وتمحور اللقاء الثالث والذي انتهى يوم أمس الخميس حول "العمارة في الحضارة الإسلامية لحظات الالهام والتطور"، وذلك مع الدكتور مشاري بن عبدالله النعيم أستاذ تاريخ ونظريات ونقد العمارة في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام.

وتتواصل هذه اللقاءات المباشرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، ففي الأسبوع الثاني سيكون اللقاء الأول حول "العمارة التقليدية في منطقة المدينة المنورة" مع سعادة الدكتور محمد الحصين، وفي لقاء يوم الثلاثاء سيتمحور اللقاء عن "المدينة الإسلامية تنمية مستدامة: التجربة السعودية" مع سعادة المهندس علي بن محمد الشعيبي معماري ومخطط عمراني ومدير شركة البيئة، وتختتم لقاءات الأسبوع الثاني مع الدكتور صالح لمعي مصطفى أستاذ العمارة الإسلامية والترميم رئيس مركز إحياء تراث العمارة الإسلامية من جمهورية مصر العربية عن "أنماط العمارة الإسلامية .. مصر كنموذج".

وكانت الهيئة قد دعت كافة المهتمين والمتخصصين في قطاع العمارة الإسلامية محلياً وإقليمياً وعالمياً لمتابعة هذه السلسلة من اللقاءات المباشرة وإثراء النقاش حول الموضوعات المطروحة.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
09:22 PM

حتى نهاية رمضان.."تطوير المدينة" تطلق سلسلة من اللقاءات عن العمارة الإسلامية

عبر منصاتها الرقمية .. بحضور كوكبة من الأكاديميين على الصعيد المحلي والعالمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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أطلقت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة سلسلة من اللقاءات المباشرة عن العمارة الإسلامية، وذلك خلال شهر رمضان المبارك والتي تجمع كوكبة من الأكاديميين والخبراء على الصعيد المحلي والعالمي. وذلك بتوجهات مباشرة من المهندس فهد بن محمد البليهشي الرئيس التنفيذي للهيئة.

فيما حظيت اللقاءات التى عقدت عبر منصاتها الرقمية والرسمية بمتابعة واهتمام كبير محلي وعربي وعالمي خلال الأسبوع الأول من هذه السلسلة من اللقاءات المباشرة.

وقد تناولت اللقاءات خلال الأسبوع الأول ثلاثة محاور هي "إعادة صياغة تاريخ العمارة الإسلامية .. خمسة أفكار مؤسسة" مع الدكتور هاني بن محمد القحطاني أستاذ العمارة والفن بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، وفي اللقاء الثاني كان الحديث حول "العمارة الإسلامية عبر العصور" مع المهندس عبدالحق بشير العقبي، معماري ومهتم بالعمارة التراثية، وتمحور اللقاء الثالث والذي انتهى يوم أمس الخميس حول "العمارة في الحضارة الإسلامية لحظات الالهام والتطور"، وذلك مع الدكتور مشاري بن عبدالله النعيم أستاذ تاريخ ونظريات ونقد العمارة في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام.

وتتواصل هذه اللقاءات المباشرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، ففي الأسبوع الثاني سيكون اللقاء الأول حول "العمارة التقليدية في منطقة المدينة المنورة" مع سعادة الدكتور محمد الحصين، وفي لقاء يوم الثلاثاء سيتمحور اللقاء عن "المدينة الإسلامية تنمية مستدامة: التجربة السعودية" مع سعادة المهندس علي بن محمد الشعيبي معماري ومخطط عمراني ومدير شركة البيئة، وتختتم لقاءات الأسبوع الثاني مع الدكتور صالح لمعي مصطفى أستاذ العمارة الإسلامية والترميم رئيس مركز إحياء تراث العمارة الإسلامية من جمهورية مصر العربية عن "أنماط العمارة الإسلامية .. مصر كنموذج".

وكانت الهيئة قد دعت كافة المهتمين والمتخصصين في قطاع العمارة الإسلامية محلياً وإقليمياً وعالمياً لمتابعة هذه السلسلة من اللقاءات المباشرة وإثراء النقاش حول الموضوعات المطروحة.

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