النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

متجاوزةً كافة تحديات التضاريس.. عقبات منطقة عسير منجزات وطنية خلدتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية

قامت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بتنفيذ العديد من العقبات للارتقاء بشبكة الطرق في منطقة عسير، وتتميز منطقة عسير عن غيرها من مناطق المملكة بسمات طبيعية وجغرافية جبلية، ولكن الإصرار على تنفيذها جعل منها حقيقة على أرض الواقع وكانت الطرق عام / 1390هـ لا تتجاوز (575) كيلومتراً في حين أصبحت قرابة 7 آلاف كيلومتر بما يمثل نقلة نوعية في منطقة عسير.
ويعد إنشاء العقبات للتغلب على وعورة المنطقة وجبالها الشاهقة من أكبر الإنجازات التي شهدتها المنطقة ومن أهم المشاريع التي تم تنفيذها في عسير طريق الطائف أبها نجران بطول (776) كيلومتراً منها (449) كيلومتراً داخل حدود منطقة عسير الإدارية ويخدم الطريق العديد من المحافظات والمراكز والقرى مما كان له الأثر في تنمية تلك المناطق وإنشاء الطريق الرابط بمنطقة جازان ( أبها - الدرب ) بطول (79) كيلومتراً ويتضمن عقبة ضلع بطول ( 11.4) كيلومتراً بها ( 3 ) أنفاق وإنشاء الطريق الرابط بين مدينة أبها ومحافظة محايل بطول (68) كيلومتراً متضمناً عقبة شعار بطول (14) كلم بها (11) نفقاً إضافة إلى إنشاء عقبة الجوة التي تربط محافظة سراة عبيدة بمركز الفرشة بطول (108) كيلومترات.

يذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تحرص على تعزيز ترابط كافة مناطق المملكة بما يسهم في تعزيز جودة حياة المواطن وداعم الاقتصاد الوطني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
متجاوزةً كافة تحديات التضاريس.. عقبات منطقة عسير منجزات وطنية خلدتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية
سبق

قامت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بتنفيذ العديد من العقبات للارتقاء بشبكة الطرق في منطقة عسير، وتتميز منطقة عسير عن غيرها من مناطق المملكة بسمات طبيعية وجغرافية جبلية، ولكن الإصرار على تنفيذها جعل منها حقيقة على أرض الواقع وكانت الطرق عام / 1390هـ لا تتجاوز (575) كيلومتراً في حين أصبحت قرابة 7 آلاف كيلومتر بما يمثل نقلة نوعية في منطقة عسير.
ويعد إنشاء العقبات للتغلب على وعورة المنطقة وجبالها الشاهقة من أكبر الإنجازات التي شهدتها المنطقة ومن أهم المشاريع التي تم تنفيذها في عسير طريق الطائف أبها نجران بطول (776) كيلومتراً منها (449) كيلومتراً داخل حدود منطقة عسير الإدارية ويخدم الطريق العديد من المحافظات والمراكز والقرى مما كان له الأثر في تنمية تلك المناطق وإنشاء الطريق الرابط بمنطقة جازان ( أبها - الدرب ) بطول (79) كيلومتراً ويتضمن عقبة ضلع بطول ( 11.4) كيلومتراً بها ( 3 ) أنفاق وإنشاء الطريق الرابط بين مدينة أبها ومحافظة محايل بطول (68) كيلومتراً متضمناً عقبة شعار بطول (14) كلم بها (11) نفقاً إضافة إلى إنشاء عقبة الجوة التي تربط محافظة سراة عبيدة بمركز الفرشة بطول (108) كيلومترات.

يذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تحرص على تعزيز ترابط كافة مناطق المملكة بما يسهم في تعزيز جودة حياة المواطن وداعم الاقتصاد الوطني.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
07:18 PM

متجاوزةً كافة تحديات التضاريس.. عقبات منطقة عسير منجزات وطنية خلدتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
5,642

قامت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بتنفيذ العديد من العقبات للارتقاء بشبكة الطرق في منطقة عسير، وتتميز منطقة عسير عن غيرها من مناطق المملكة بسمات طبيعية وجغرافية جبلية، ولكن الإصرار على تنفيذها جعل منها حقيقة على أرض الواقع وكانت الطرق عام / 1390هـ لا تتجاوز (575) كيلومتراً في حين أصبحت قرابة 7 آلاف كيلومتر بما يمثل نقلة نوعية في منطقة عسير.
ويعد إنشاء العقبات للتغلب على وعورة المنطقة وجبالها الشاهقة من أكبر الإنجازات التي شهدتها المنطقة ومن أهم المشاريع التي تم تنفيذها في عسير طريق الطائف أبها نجران بطول (776) كيلومتراً منها (449) كيلومتراً داخل حدود منطقة عسير الإدارية ويخدم الطريق العديد من المحافظات والمراكز والقرى مما كان له الأثر في تنمية تلك المناطق وإنشاء الطريق الرابط بمنطقة جازان ( أبها - الدرب ) بطول (79) كيلومتراً ويتضمن عقبة ضلع بطول ( 11.4) كيلومتراً بها ( 3 ) أنفاق وإنشاء الطريق الرابط بين مدينة أبها ومحافظة محايل بطول (68) كيلومتراً متضمناً عقبة شعار بطول (14) كلم بها (11) نفقاً إضافة إلى إنشاء عقبة الجوة التي تربط محافظة سراة عبيدة بمركز الفرشة بطول (108) كيلومترات.

يذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تحرص على تعزيز ترابط كافة مناطق المملكة بما يسهم في تعزيز جودة حياة المواطن وداعم الاقتصاد الوطني.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,867
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,399
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,663
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,440

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر
تعليم "نيو لوك"!!

تعليم "نيو لوك"!!

بندر مغرم الشهري
وزارة العدل والتطور التقني

وزارة العدل والتطور التقني

عبدالعزيز بن ذياب
المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

علي آل شرمة
"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة