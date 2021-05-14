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مركز الملك سلمان للإغاثة يستهدف الأسر المحتاجة والأشد فقراً في شبوه وسقطرى

يوزع 900 سلة غذائية رمضانية تزن 66 طناً

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 300 سلة غذائية رمضانية، تزن 22 طناً و200 كيلوجراماً، للأسر المحتاجة والأشد فقراً في مديرية حديبو بمحافظة سقطرى، استفاد منها 1.800 فرد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للأشقاء في اليمن خلال شهر رمضان المبارك.

كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 600 سلة غذائية رمضانية، تزن 44 طناً و400 كيلوجراماً، للأسر المحتاجة والأشد فقراً في مديرية عتق بمحافظة شبوة، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للأشقاء في اليمن خلال شهر رمضان المبارك.

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مركز الملك سلمان للإغاثة يستهدف الأسر المحتاجة والأشد فقراً في شبوه وسقطرى
سبق

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 300 سلة غذائية رمضانية، تزن 22 طناً و200 كيلوجراماً، للأسر المحتاجة والأشد فقراً في مديرية حديبو بمحافظة سقطرى، استفاد منها 1.800 فرد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للأشقاء في اليمن خلال شهر رمضان المبارك.

كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 600 سلة غذائية رمضانية، تزن 44 طناً و400 كيلوجراماً، للأسر المحتاجة والأشد فقراً في مديرية عتق بمحافظة شبوة، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للأشقاء في اليمن خلال شهر رمضان المبارك.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
03:30 PM

مركز الملك سلمان للإغاثة يستهدف الأسر المحتاجة والأشد فقراً في شبوه وسقطرى

يوزع 900 سلة غذائية رمضانية تزن 66 طناً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 300 سلة غذائية رمضانية، تزن 22 طناً و200 كيلوجراماً، للأسر المحتاجة والأشد فقراً في مديرية حديبو بمحافظة سقطرى، استفاد منها 1.800 فرد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للأشقاء في اليمن خلال شهر رمضان المبارك.

كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 600 سلة غذائية رمضانية، تزن 44 طناً و400 كيلوجراماً، للأسر المحتاجة والأشد فقراً في مديرية عتق بمحافظة شبوة، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للأشقاء في اليمن خلال شهر رمضان المبارك.

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