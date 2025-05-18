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شاهد من جدة.. رجال الأمن ينفّذون قرار منع التجول على مخترقيه

غرامات مالية وجهود ميدانية بشكل يومي بإشرف مباشر لشرطة مكة

نجح رجال الأمن بمحافظة جدة، مساء أمس، في متابعة تنفيذ قرار منع التجول داخل الأحياء، وطُبّقت بحق مخالفين اخترقوا نظام المنع غراماتٌ مالية؛ وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا، والالتزام بالجلوس في البيت.

وقادت شرطة منطقة مكة المكرمة بإشرافها المباشر، جميع أفرع الأمن العام بالمنطقة، وكثفت جهودها الميدانية بشكل يومي للقيام بالجولات.

ونجحت تلك الأجهزة في منع دخول وخروج أي شخص للأحياء في وقت المنع؛ وذلك لتحقيق شعار #خليك_بالبيت.

منع التجول جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من جدة.. رجال الأمن ينفّذون قرار منع التجول على مخترقيه
سبق

نجح رجال الأمن بمحافظة جدة، مساء أمس، في متابعة تنفيذ قرار منع التجول داخل الأحياء، وطُبّقت بحق مخالفين اخترقوا نظام المنع غراماتٌ مالية؛ وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا، والالتزام بالجلوس في البيت.

وقادت شرطة منطقة مكة المكرمة بإشرافها المباشر، جميع أفرع الأمن العام بالمنطقة، وكثفت جهودها الميدانية بشكل يومي للقيام بالجولات.

ونجحت تلك الأجهزة في منع دخول وخروج أي شخص للأحياء في وقت المنع؛ وذلك لتحقيق شعار #خليك_بالبيت.

18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
11:05 AM

شاهد من جدة.. رجال الأمن ينفّذون قرار منع التجول على مخترقيه

غرامات مالية وجهود ميدانية بشكل يومي بإشرف مباشر لشرطة مكة

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عبدالله الراجحي - جدة
1
2,056

نجح رجال الأمن بمحافظة جدة، مساء أمس، في متابعة تنفيذ قرار منع التجول داخل الأحياء، وطُبّقت بحق مخالفين اخترقوا نظام المنع غراماتٌ مالية؛ وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا، والالتزام بالجلوس في البيت.

وقادت شرطة منطقة مكة المكرمة بإشرافها المباشر، جميع أفرع الأمن العام بالمنطقة، وكثفت جهودها الميدانية بشكل يومي للقيام بالجولات.

ونجحت تلك الأجهزة في منع دخول وخروج أي شخص للأحياء في وقت المنع؛ وذلك لتحقيق شعار #خليك_بالبيت.

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