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ابتسام الشهري.. أول سعودية متحدثة باسم التعليم العام

إحدى مبتعثات برنامج "خبرات" وهي أم لثلاث فتيات

قرر وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ تكليف المعلمة ابتسام بنت حسن الشهري لتولي مهمة المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم للتعليم العام، وذلك لأول مرة في تاريخ الوزارة؛ بدلاً عن متحدث الوزارة السابق مبارك العصيمي الذي كلّف مستشاراً للوزير.

وتعد "الشهري" أول سعودية تشغل منصب المتحدث للتعليم العام، وهي إحدى مبتعثات برنامج خبرات، وسعت لاستكمال دراستها وعمل معايشة للمدارس الأجنبية وتواكب أهم الأحداث في مجالها بحضورها أهم المنتديات المتخصصة في استراتيجية التعليم.

ولم تمنع "الشهري" أي عوائق اجتماعية عن مواصلة السير نحو تحقيق حلمها حيث إنها أم لثلاث فتيات.

وقد انتقل "العصيمي" للعمل مستشاراً لوزير التعليم، فيما تم تقسيم مهمة "متحدث الوزارة" إلى قسمين؛ الأول متحدث التعليم العام وتولت مهمته ابتسام الشهري، والآخر التعليم الجامعي حيث تم تكليف "طارق الأحمدي " متحدثاً باسمه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ابتسام الشهري.. أول سعودية متحدثة باسم التعليم العام
سبق

قرر وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ تكليف المعلمة ابتسام بنت حسن الشهري لتولي مهمة المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم للتعليم العام، وذلك لأول مرة في تاريخ الوزارة؛ بدلاً عن متحدث الوزارة السابق مبارك العصيمي الذي كلّف مستشاراً للوزير.

وتعد "الشهري" أول سعودية تشغل منصب المتحدث للتعليم العام، وهي إحدى مبتعثات برنامج خبرات، وسعت لاستكمال دراستها وعمل معايشة للمدارس الأجنبية وتواكب أهم الأحداث في مجالها بحضورها أهم المنتديات المتخصصة في استراتيجية التعليم.

ولم تمنع "الشهري" أي عوائق اجتماعية عن مواصلة السير نحو تحقيق حلمها حيث إنها أم لثلاث فتيات.

وقد انتقل "العصيمي" للعمل مستشاراً لوزير التعليم، فيما تم تقسيم مهمة "متحدث الوزارة" إلى قسمين؛ الأول متحدث التعليم العام وتولت مهمته ابتسام الشهري، والآخر التعليم الجامعي حيث تم تكليف "طارق الأحمدي " متحدثاً باسمه.

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
04:37 PM

ابتسام الشهري.. أول سعودية متحدثة باسم التعليم العام

إحدى مبتعثات برنامج "خبرات" وهي أم لثلاث فتيات

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
29
13,646

قرر وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ تكليف المعلمة ابتسام بنت حسن الشهري لتولي مهمة المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم للتعليم العام، وذلك لأول مرة في تاريخ الوزارة؛ بدلاً عن متحدث الوزارة السابق مبارك العصيمي الذي كلّف مستشاراً للوزير.

وتعد "الشهري" أول سعودية تشغل منصب المتحدث للتعليم العام، وهي إحدى مبتعثات برنامج خبرات، وسعت لاستكمال دراستها وعمل معايشة للمدارس الأجنبية وتواكب أهم الأحداث في مجالها بحضورها أهم المنتديات المتخصصة في استراتيجية التعليم.

ولم تمنع "الشهري" أي عوائق اجتماعية عن مواصلة السير نحو تحقيق حلمها حيث إنها أم لثلاث فتيات.

وقد انتقل "العصيمي" للعمل مستشاراً لوزير التعليم، فيما تم تقسيم مهمة "متحدث الوزارة" إلى قسمين؛ الأول متحدث التعليم العام وتولت مهمته ابتسام الشهري، والآخر التعليم الجامعي حيث تم تكليف "طارق الأحمدي " متحدثاً باسمه.

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