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"السريحي" يستعرض مقولة الملك سلمان الشهيرة في ندوة "المكتبات الوقفية"

الفهرس الموحد يناقش دور المجمع في تعزيز المكتبات وريادتها

أقامت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة من خلال الفهرس العربي الموحد، مساء أمس؛ ندوة بعنوان: "مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية: رؤية إبداعية مستقبلية"، قدمها الأمين العام المكلف لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية الدكتور حسن السريحي.

وتأتي الندوة ضمن البرنامج المعرفي للفهرس العربي الموحد الذي يعقد عن بعد بشكل مستمر ويستضيف نخبة من العلماء والمفكرين والإعلاميين لتسليط الضوء على قضايا فكرية وعلمية في مجالات مختلفة.

وبيّن الدكتور السريحي أن الموافقة على تأسيس مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، صدرت بالأمر السامي الكريم، الرقم 37715 في 9/8/ 1436هـ، ثم أصدر خادمُ الحرمين الشريفين الملكُ سلمانُ بن عبدالعزيز حفظه الله، رئيسُ مجلسِ الوزراء؛ قرارًا بإنشاء المجمع وتنظيمه بتاريخ 15/ 9/ 1437هـ. ونصّ ذلك القرار على نقلِ مقتنياتِ مكتبةِ الملكِ عبدالعزيز كاملةً من مكتباتٍ وقفيةٍ ومخطوطاتٍ ومقتنياتٍ وكتبٍ نادرة ومجموعاتٍ متنوعةٍ إلى المجمع، مع مراعاةِ شرطِ الواقف.

وأشار "السريحي" إلى أن المجمع قد حظي بشرفِ المكان، وشرفِ التسمية، وشرفِ صاحب القرار التاريخي الذي أمر بإنشائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وقال حين تدشينه للمجمع: "اعتبروني أول داعم للمجمع".

وكشف الدكتور السريحي أن المجمع قد وضع مكتبات المدينة التاريخية في مسارها الصحيح؛ مما يعيد لها دورها الريادي في رفد حركة العلم والعلماء بما ينتظر أن يتوافر له من إمكانيات تقنية وفنية عالية في مجال الترميم، وحفظ المخطوطات، وورش المعالجة، كي تمارس مكتبات المدينة دورها التنويري والريادي في العالم العربي والإسلامي.

يذكر أن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ومن خلال منصة الفهرس العربي الموحد؛ تنظم العديد من الندوات واللقاءات التي تحظى بمتابعة شريحة واسعة من العلماء والمفكرين وأساتذة الجامعات في جميع أقطار العالم العربي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السريحي" يستعرض مقولة الملك سلمان الشهيرة في ندوة "المكتبات الوقفية"
سبق

أقامت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة من خلال الفهرس العربي الموحد، مساء أمس؛ ندوة بعنوان: "مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية: رؤية إبداعية مستقبلية"، قدمها الأمين العام المكلف لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية الدكتور حسن السريحي.

وتأتي الندوة ضمن البرنامج المعرفي للفهرس العربي الموحد الذي يعقد عن بعد بشكل مستمر ويستضيف نخبة من العلماء والمفكرين والإعلاميين لتسليط الضوء على قضايا فكرية وعلمية في مجالات مختلفة.

وبيّن الدكتور السريحي أن الموافقة على تأسيس مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، صدرت بالأمر السامي الكريم، الرقم 37715 في 9/8/ 1436هـ، ثم أصدر خادمُ الحرمين الشريفين الملكُ سلمانُ بن عبدالعزيز حفظه الله، رئيسُ مجلسِ الوزراء؛ قرارًا بإنشاء المجمع وتنظيمه بتاريخ 15/ 9/ 1437هـ. ونصّ ذلك القرار على نقلِ مقتنياتِ مكتبةِ الملكِ عبدالعزيز كاملةً من مكتباتٍ وقفيةٍ ومخطوطاتٍ ومقتنياتٍ وكتبٍ نادرة ومجموعاتٍ متنوعةٍ إلى المجمع، مع مراعاةِ شرطِ الواقف.

وأشار "السريحي" إلى أن المجمع قد حظي بشرفِ المكان، وشرفِ التسمية، وشرفِ صاحب القرار التاريخي الذي أمر بإنشائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وقال حين تدشينه للمجمع: "اعتبروني أول داعم للمجمع".

وكشف الدكتور السريحي أن المجمع قد وضع مكتبات المدينة التاريخية في مسارها الصحيح؛ مما يعيد لها دورها الريادي في رفد حركة العلم والعلماء بما ينتظر أن يتوافر له من إمكانيات تقنية وفنية عالية في مجال الترميم، وحفظ المخطوطات، وورش المعالجة، كي تمارس مكتبات المدينة دورها التنويري والريادي في العالم العربي والإسلامي.

يذكر أن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ومن خلال منصة الفهرس العربي الموحد؛ تنظم العديد من الندوات واللقاءات التي تحظى بمتابعة شريحة واسعة من العلماء والمفكرين وأساتذة الجامعات في جميع أقطار العالم العربي.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
06:18 PM

"السريحي" يستعرض مقولة الملك سلمان الشهيرة في ندوة "المكتبات الوقفية"

الفهرس الموحد يناقش دور المجمع في تعزيز المكتبات وريادتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقامت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة من خلال الفهرس العربي الموحد، مساء أمس؛ ندوة بعنوان: "مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية: رؤية إبداعية مستقبلية"، قدمها الأمين العام المكلف لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية الدكتور حسن السريحي.

وتأتي الندوة ضمن البرنامج المعرفي للفهرس العربي الموحد الذي يعقد عن بعد بشكل مستمر ويستضيف نخبة من العلماء والمفكرين والإعلاميين لتسليط الضوء على قضايا فكرية وعلمية في مجالات مختلفة.

وبيّن الدكتور السريحي أن الموافقة على تأسيس مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، صدرت بالأمر السامي الكريم، الرقم 37715 في 9/8/ 1436هـ، ثم أصدر خادمُ الحرمين الشريفين الملكُ سلمانُ بن عبدالعزيز حفظه الله، رئيسُ مجلسِ الوزراء؛ قرارًا بإنشاء المجمع وتنظيمه بتاريخ 15/ 9/ 1437هـ. ونصّ ذلك القرار على نقلِ مقتنياتِ مكتبةِ الملكِ عبدالعزيز كاملةً من مكتباتٍ وقفيةٍ ومخطوطاتٍ ومقتنياتٍ وكتبٍ نادرة ومجموعاتٍ متنوعةٍ إلى المجمع، مع مراعاةِ شرطِ الواقف.

وأشار "السريحي" إلى أن المجمع قد حظي بشرفِ المكان، وشرفِ التسمية، وشرفِ صاحب القرار التاريخي الذي أمر بإنشائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وقال حين تدشينه للمجمع: "اعتبروني أول داعم للمجمع".

وكشف الدكتور السريحي أن المجمع قد وضع مكتبات المدينة التاريخية في مسارها الصحيح؛ مما يعيد لها دورها الريادي في رفد حركة العلم والعلماء بما ينتظر أن يتوافر له من إمكانيات تقنية وفنية عالية في مجال الترميم، وحفظ المخطوطات، وورش المعالجة، كي تمارس مكتبات المدينة دورها التنويري والريادي في العالم العربي والإسلامي.

يذكر أن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ومن خلال منصة الفهرس العربي الموحد؛ تنظم العديد من الندوات واللقاءات التي تحظى بمتابعة شريحة واسعة من العلماء والمفكرين وأساتذة الجامعات في جميع أقطار العالم العربي.

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