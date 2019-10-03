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"هيئة المهندسين": نسبة الشهادات المزورة شبه معدومة

نعطي المهندس السعودي الأولوية في التوظيف وفق 2030

أكدت الهيئة السعودية للمهندسين، أن نسبة الشهادات المزورة في المكاتب الهندسية باتت شبه معدومة؛ وذلك خلال "الملتقى الهندسي الثاني"، الذي نظمته اللجنة التنسيقية لهيئة المهندسين بمحافظة الخرج، برعاية محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، وحضور أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان بن حبيتر الشمري، وعدد من أعضاء الهيئة ومنسوبيها.

وأوضح المهندس الشمري أن الملتقى يأتي ضمن اللقاءات الدورية التي تعقدها هيئة المهندسين في مناطق المملكة كافة؛ للاطلاع على آخر المستجدات في سوق العمل، وتطوير خدماتها وأنظمتها، وتطبيق المكاتب والشركات الهندسية والأنظمة واللوائح الخاصة بمزاولة المهن؛ مشيرًا إلى أن النظام المعمول به هدفه حماية القطاع الهندسي، وتنظيم المهن الهندسية في سوق العمل السعودي؛ منوهًا بأن الشهادات المزورة أصبحت شبه معدومة، بفضل تطبيق الأنظمة الصارمة المفروضة.

وبيّن أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، أن الهيئة تقوم بدورها في تشجيع الطلاب لاختيار التخصصات الهندسية المطلوبة؛ من أجل إحلال المهندس السعودي في الوظائف الهندسية بدلًا من الوافد؛ مؤكدًا أن الهيئة تقدم الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية المناسبة، لإعطاء المهندس السعودي الأولوية في التوظيف، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة المهندسين": نسبة الشهادات المزورة شبه معدومة
سبق

أكدت الهيئة السعودية للمهندسين، أن نسبة الشهادات المزورة في المكاتب الهندسية باتت شبه معدومة؛ وذلك خلال "الملتقى الهندسي الثاني"، الذي نظمته اللجنة التنسيقية لهيئة المهندسين بمحافظة الخرج، برعاية محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، وحضور أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان بن حبيتر الشمري، وعدد من أعضاء الهيئة ومنسوبيها.

وأوضح المهندس الشمري أن الملتقى يأتي ضمن اللقاءات الدورية التي تعقدها هيئة المهندسين في مناطق المملكة كافة؛ للاطلاع على آخر المستجدات في سوق العمل، وتطوير خدماتها وأنظمتها، وتطبيق المكاتب والشركات الهندسية والأنظمة واللوائح الخاصة بمزاولة المهن؛ مشيرًا إلى أن النظام المعمول به هدفه حماية القطاع الهندسي، وتنظيم المهن الهندسية في سوق العمل السعودي؛ منوهًا بأن الشهادات المزورة أصبحت شبه معدومة، بفضل تطبيق الأنظمة الصارمة المفروضة.

وبيّن أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، أن الهيئة تقوم بدورها في تشجيع الطلاب لاختيار التخصصات الهندسية المطلوبة؛ من أجل إحلال المهندس السعودي في الوظائف الهندسية بدلًا من الوافد؛ مؤكدًا أن الهيئة تقدم الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية المناسبة، لإعطاء المهندس السعودي الأولوية في التوظيف، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
01:01 PM

"هيئة المهندسين": نسبة الشهادات المزورة شبه معدومة

نعطي المهندس السعودي الأولوية في التوظيف وفق 2030

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت الهيئة السعودية للمهندسين، أن نسبة الشهادات المزورة في المكاتب الهندسية باتت شبه معدومة؛ وذلك خلال "الملتقى الهندسي الثاني"، الذي نظمته اللجنة التنسيقية لهيئة المهندسين بمحافظة الخرج، برعاية محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، وحضور أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان بن حبيتر الشمري، وعدد من أعضاء الهيئة ومنسوبيها.

وأوضح المهندس الشمري أن الملتقى يأتي ضمن اللقاءات الدورية التي تعقدها هيئة المهندسين في مناطق المملكة كافة؛ للاطلاع على آخر المستجدات في سوق العمل، وتطوير خدماتها وأنظمتها، وتطبيق المكاتب والشركات الهندسية والأنظمة واللوائح الخاصة بمزاولة المهن؛ مشيرًا إلى أن النظام المعمول به هدفه حماية القطاع الهندسي، وتنظيم المهن الهندسية في سوق العمل السعودي؛ منوهًا بأن الشهادات المزورة أصبحت شبه معدومة، بفضل تطبيق الأنظمة الصارمة المفروضة.

وبيّن أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، أن الهيئة تقوم بدورها في تشجيع الطلاب لاختيار التخصصات الهندسية المطلوبة؛ من أجل إحلال المهندس السعودي في الوظائف الهندسية بدلًا من الوافد؛ مؤكدًا أن الهيئة تقدم الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية المناسبة، لإعطاء المهندس السعودي الأولوية في التوظيف، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

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