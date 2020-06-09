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"‏الحقباني" متحدث "الإنسان".. محطات ناصعة في الإعلام و"المرأة" وتمثيل الوطن

تُعدُّ أول سعودية تتولى هذا المنصب لكفاءتها وخبرتها العريضة محليًّا ودوليًّا

جاء قرار رئيس هيئة حقوق الإنسان، الدكتور عواد بن صالح العواد، بتعيين نورة بنت محمد الحقباني متحدثًا رسميًّا باسم هيئة حقوق الإنسان، بوصفها أول سيدة في السعودية تتولى هذا المنصب، وفقًا لكفاءتها وخبرتها العريضة في المجالات الإعلامية والحقوقية محليًّا ودوليًّا.

وتحفل السيرة الذاتية لـ"نورة الحقباني"، الحاصلة على مؤهل البكالوريوس من كلية العلوم الاجتماعية، بمحطات ناصعة ومتفرقة. ففي الوسط الإعلامي عملت في إذاعة الرياض، والقناة الإخبارية، ثم انتقلت إلى الهيئة العامة للرياضة مديرًا للتخطيط والمبادرات الإعلامية قبل تحويلها لوزارة.

ونالت "الحقباني" التي تجيد اللغة الإنجليزية عضوية النقابة البريطانية، وعضو مجلس إدارة هيئة المرأة العربية، وعضو مجلس إدارة نادي الصحفيين السعوديين في بريطانيا.

كما تشرفت بتمثيل الوطن خارجيًّا في مشاركات دولية عدة، من بينها لقاء في منظمة الأمم المتحدة بجنيف، ومناسبات وطنية أخرى، عكست من خلالها صورة جميلة للمواطن السعودي.

وتسعى المتحدث نورة بنت محمد الحقباني من خلال منصبها الجديد للمساهمة بتحقيق رسالة هيئة حقوق الإنسان التي تهدف إلى حماية الحقوق وتعزيزها وفقًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وأن تكون هي الجهة الحكومية المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان.


كما تأتي خطوة رئيس الهيئة، الدكتور عواد العواد، في اختيار الإعلامية "الحقباني" لتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، وتسهيل الحصول على المعلومات المتعلقة بهيئة حقوق الإنسان والأنشطة التي تقدمها، والمبادرات التي تطلقها، والقضايا التي تعمل عليها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"‏الحقباني" متحدث "الإنسان".. محطات ناصعة في الإعلام و"المرأة" وتمثيل الوطن
سبق

جاء قرار رئيس هيئة حقوق الإنسان، الدكتور عواد بن صالح العواد، بتعيين نورة بنت محمد الحقباني متحدثًا رسميًّا باسم هيئة حقوق الإنسان، بوصفها أول سيدة في السعودية تتولى هذا المنصب، وفقًا لكفاءتها وخبرتها العريضة في المجالات الإعلامية والحقوقية محليًّا ودوليًّا.

وتحفل السيرة الذاتية لـ"نورة الحقباني"، الحاصلة على مؤهل البكالوريوس من كلية العلوم الاجتماعية، بمحطات ناصعة ومتفرقة. ففي الوسط الإعلامي عملت في إذاعة الرياض، والقناة الإخبارية، ثم انتقلت إلى الهيئة العامة للرياضة مديرًا للتخطيط والمبادرات الإعلامية قبل تحويلها لوزارة.

ونالت "الحقباني" التي تجيد اللغة الإنجليزية عضوية النقابة البريطانية، وعضو مجلس إدارة هيئة المرأة العربية، وعضو مجلس إدارة نادي الصحفيين السعوديين في بريطانيا.

كما تشرفت بتمثيل الوطن خارجيًّا في مشاركات دولية عدة، من بينها لقاء في منظمة الأمم المتحدة بجنيف، ومناسبات وطنية أخرى، عكست من خلالها صورة جميلة للمواطن السعودي.

وتسعى المتحدث نورة بنت محمد الحقباني من خلال منصبها الجديد للمساهمة بتحقيق رسالة هيئة حقوق الإنسان التي تهدف إلى حماية الحقوق وتعزيزها وفقًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وأن تكون هي الجهة الحكومية المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان.


كما تأتي خطوة رئيس الهيئة، الدكتور عواد العواد، في اختيار الإعلامية "الحقباني" لتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، وتسهيل الحصول على المعلومات المتعلقة بهيئة حقوق الإنسان والأنشطة التي تقدمها، والمبادرات التي تطلقها، والقضايا التي تعمل عليها.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
01:11 AM

"‏الحقباني" متحدث "الإنسان".. محطات ناصعة في الإعلام و"المرأة" وتمثيل الوطن

تُعدُّ أول سعودية تتولى هذا المنصب لكفاءتها وخبرتها العريضة محليًّا ودوليًّا

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عيسى الحربي - الرياض
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1,649

جاء قرار رئيس هيئة حقوق الإنسان، الدكتور عواد بن صالح العواد، بتعيين نورة بنت محمد الحقباني متحدثًا رسميًّا باسم هيئة حقوق الإنسان، بوصفها أول سيدة في السعودية تتولى هذا المنصب، وفقًا لكفاءتها وخبرتها العريضة في المجالات الإعلامية والحقوقية محليًّا ودوليًّا.

وتحفل السيرة الذاتية لـ"نورة الحقباني"، الحاصلة على مؤهل البكالوريوس من كلية العلوم الاجتماعية، بمحطات ناصعة ومتفرقة. ففي الوسط الإعلامي عملت في إذاعة الرياض، والقناة الإخبارية، ثم انتقلت إلى الهيئة العامة للرياضة مديرًا للتخطيط والمبادرات الإعلامية قبل تحويلها لوزارة.

ونالت "الحقباني" التي تجيد اللغة الإنجليزية عضوية النقابة البريطانية، وعضو مجلس إدارة هيئة المرأة العربية، وعضو مجلس إدارة نادي الصحفيين السعوديين في بريطانيا.

كما تشرفت بتمثيل الوطن خارجيًّا في مشاركات دولية عدة، من بينها لقاء في منظمة الأمم المتحدة بجنيف، ومناسبات وطنية أخرى، عكست من خلالها صورة جميلة للمواطن السعودي.

وتسعى المتحدث نورة بنت محمد الحقباني من خلال منصبها الجديد للمساهمة بتحقيق رسالة هيئة حقوق الإنسان التي تهدف إلى حماية الحقوق وتعزيزها وفقًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وأن تكون هي الجهة الحكومية المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان.


كما تأتي خطوة رئيس الهيئة، الدكتور عواد العواد، في اختيار الإعلامية "الحقباني" لتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، وتسهيل الحصول على المعلومات المتعلقة بهيئة حقوق الإنسان والأنشطة التي تقدمها، والمبادرات التي تطلقها، والقضايا التي تعمل عليها.

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