أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران، محمد إسلامي، أن بلاده صار بمقدورها إنتاج الوقود النووي محلياً، وستبدأ قريباً استخدامه في محطة بوشهر للطاقة النووية. وقال في مقابلة أجرتها معه وكالة "سبوتنيك" الروسية نُشرت اليوم السبت: "يمكن لإيران بالفعل أن تنتج الوقود النووي محلياً. لقد أجرينا محادثات مع روساتوم الروسية ونأمل أنه كجزء من تعاوننا، بناءً على الخطط والعقود التي سنوقعها معها، سنتمكن من القيام بذلك والبدء في استخدام الوقود الإيراني في مفاعل بوشهر". وفيما يخص توجه إيران نحو مصادر الطاقة المتجددة، لفت "إسلامي" إلى أن طهران خططت ووضعت برامج لتحقيق هدف بناء محطات طاقة جديدة بإجمالي قدره 10 آلاف ميغاوات، قائلًا: "سياسة إيران هي قدر الإمكان تحقيق أقصى استفادة من مصادر الطاقة المتجددة". ومن المقرر أن تستأنف في فيينا يوم الاثنين المقبل المحادثات النووية بين إيران ومجموعة "1+4" "بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا" بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015. من جهتها تجهز الولايات المتحدة خيارات عدة للتعامل مع طهران، في حال فشل مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني، وسط مؤشرات على تعثر هذه المفاوضات، وحديث عن مهلة أقصاها أسابيع لإنقاذ الاتفاق. وقد تتدرج هذه الخيارات من تضييق الخناق على تصدير النفط الإيراني، مرورًا بعودة حظر التسليح، وصولًا إلى إخضاع المنشآت النووية لتحقيق مجلس الأمن الدولي. وقالت الناطقة الرسمية باسم البيت الأبيض، جين ساكي: إنه "بناء على موقف إيران من جولة المفاوضات الأخيرة، كلف الرئيس جو بايدن الفريق الخاص بالأمن الوطني بأن يكون مستعدًا لفشل الدبلوماسية، والنظر في خيارات أخرى". وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء: أوضحت ساكي أن "هذا العمل جار، وهناك أيضًا مشاورات بهذا الشأن مع العديد من الشركاء حول العالم".

إيران تعلن قدرتها على إنتاج الوقود النووي محلياً.. وأمريكا تتجهز لخيارات فشل المحادثات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-25 أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران، محمد إسلامي، أن بلاده صار بمقدورها إنتاج الوقود النووي محلياً، وستبدأ قريباً استخدامه في محطة بوشهر للطاقة النووية.



وقال في مقابلة أجرتها معه وكالة "سبوتنيك" الروسية نُشرت اليوم السبت: "يمكن لإيران بالفعل أن تنتج الوقود النووي محلياً. لقد أجرينا محادثات مع روساتوم الروسية ونأمل أنه كجزء من تعاوننا، بناءً على الخطط والعقود التي سنوقعها معها، سنتمكن من القيام بذلك والبدء في استخدام الوقود الإيراني في مفاعل بوشهر".



وفيما يخص توجه إيران نحو مصادر الطاقة المتجددة، لفت "إسلامي" إلى أن طهران خططت ووضعت برامج لتحقيق هدف بناء محطات طاقة جديدة بإجمالي قدره 10 آلاف ميغاوات، قائلًا: "سياسة إيران هي قدر الإمكان تحقيق أقصى استفادة من مصادر الطاقة المتجددة".



ومن المقرر أن تستأنف في فيينا يوم الاثنين المقبل المحادثات النووية بين إيران ومجموعة "1+4" "بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا" بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.



من جهتها تجهز الولايات المتحدة خيارات عدة للتعامل مع طهران، في حال فشل مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني، وسط مؤشرات على تعثر هذه المفاوضات، وحديث عن مهلة أقصاها أسابيع لإنقاذ الاتفاق.



وقد تتدرج هذه الخيارات من تضييق الخناق على تصدير النفط الإيراني، مرورًا بعودة حظر التسليح، وصولًا إلى إخضاع المنشآت النووية لتحقيق مجلس الأمن الدولي.



وقالت الناطقة الرسمية باسم البيت الأبيض، جين ساكي: إنه "بناء على موقف إيران من جولة المفاوضات الأخيرة، كلف الرئيس جو بايدن الفريق الخاص بالأمن الوطني بأن يكون مستعدًا لفشل الدبلوماسية، والنظر في خيارات أخرى".



وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء: أوضحت ساكي أن "هذا العمل جار، وهناك أيضًا مشاورات بهذا الشأن مع العديد من الشركاء حول العالم".

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443 12:41 PM

إيران تعلن قدرتها على إنتاج الوقود النووي محلياً.. وأمريكا تتجهز لخيارات فشل المحادثات حديث تواصله طهران مع "روساتوم" الروسية للتعاون قبيل استئناف محادثات فيينا المرتقبة





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أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران، محمد إسلامي، أن بلاده صار بمقدورها إنتاج الوقود النووي محلياً، وستبدأ قريباً استخدامه في محطة بوشهر للطاقة النووية.



وقال في مقابلة أجرتها معه وكالة "سبوتنيك" الروسية نُشرت اليوم السبت: "يمكن لإيران بالفعل أن تنتج الوقود النووي محلياً. لقد أجرينا محادثات مع روساتوم الروسية ونأمل أنه كجزء من تعاوننا، بناءً على الخطط والعقود التي سنوقعها معها، سنتمكن من القيام بذلك والبدء في استخدام الوقود الإيراني في مفاعل بوشهر".



وفيما يخص توجه إيران نحو مصادر الطاقة المتجددة، لفت "إسلامي" إلى أن طهران خططت ووضعت برامج لتحقيق هدف بناء محطات طاقة جديدة بإجمالي قدره 10 آلاف ميغاوات، قائلًا: "سياسة إيران هي قدر الإمكان تحقيق أقصى استفادة من مصادر الطاقة المتجددة".



ومن المقرر أن تستأنف في فيينا يوم الاثنين المقبل المحادثات النووية بين إيران ومجموعة "1+4" "بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا" بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.



من جهتها تجهز الولايات المتحدة خيارات عدة للتعامل مع طهران، في حال فشل مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني، وسط مؤشرات على تعثر هذه المفاوضات، وحديث عن مهلة أقصاها أسابيع لإنقاذ الاتفاق.



وقد تتدرج هذه الخيارات من تضييق الخناق على تصدير النفط الإيراني، مرورًا بعودة حظر التسليح، وصولًا إلى إخضاع المنشآت النووية لتحقيق مجلس الأمن الدولي.



وقالت الناطقة الرسمية باسم البيت الأبيض، جين ساكي: إنه "بناء على موقف إيران من جولة المفاوضات الأخيرة، كلف الرئيس جو بايدن الفريق الخاص بالأمن الوطني بأن يكون مستعدًا لفشل الدبلوماسية، والنظر في خيارات أخرى".



وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء: أوضحت ساكي أن "هذا العمل جار، وهناك أيضًا مشاورات بهذا الشأن مع العديد من الشركاء حول العالم".