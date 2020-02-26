الديوان الملكي يعلن: وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز

سيصلى عليه غداً الخميس بجامع الإمام تركي بالرياض

أعلن الديوان الملكي وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وقال في بيان له، انه سيصلى عليه يوم غد الخميس الموافق 3/ 7/ 1441هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وفيما يلي نص بيان الديوان الملكي:

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- يوم غد الخميس الموافق 3/ 7/ 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.