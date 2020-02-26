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الديوان الملكي يعلن: وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز

سيصلى عليه غداً الخميس بجامع الإمام تركي بالرياض

أعلن الديوان الملكي وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وقال في بيان له، انه سيصلى عليه يوم غد الخميس الموافق 3/ 7/ 1441هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وفيما يلي نص بيان الديوان الملكي:

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- يوم غد الخميس الموافق 3/ 7/ 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود الديوان الملكي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الديوان الملكي يعلن: وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز
سبق

أعلن الديوان الملكي وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وقال في بيان له، انه سيصلى عليه يوم غد الخميس الموافق 3/ 7/ 1441هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وفيما يلي نص بيان الديوان الملكي:

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- يوم غد الخميس الموافق 3/ 7/ 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
06:39 PM
اخر تعديل
26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
07:47 PM

الديوان الملكي يعلن: وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز

سيصلى عليه غداً الخميس بجامع الإمام تركي بالرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
5
18,657

أعلن الديوان الملكي وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وقال في بيان له، انه سيصلى عليه يوم غد الخميس الموافق 3/ 7/ 1441هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وفيما يلي نص بيان الديوان الملكي:

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- يوم غد الخميس الموافق 3/ 7/ 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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