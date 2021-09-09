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ضحايا كورونا.. البرازيل تسجل 250 وفاة و13 حالة بمصر

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت البرازيل 250 وفاة بسبب مرض كوفيد-19، أمس الأربعاء، بالإضافة إلى 14430 حالة إصابة جديدة، حسب ما أفادت به بيانات نشرتها وزارة الصحة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 584421؛ بينما وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 20 مليونًا و928008.

مصر

سجلت مصر اليوم 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 13 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغت 291172 حالة، من ضمنها 244062 حالة تم شفاؤها، و16824 حالة وفاة.

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ضحايا كورونا.. البرازيل تسجل 250 وفاة و13 حالة بمصر
سبق

سجلت البرازيل 250 وفاة بسبب مرض كوفيد-19، أمس الأربعاء، بالإضافة إلى 14430 حالة إصابة جديدة، حسب ما أفادت به بيانات نشرتها وزارة الصحة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 584421؛ بينما وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 20 مليونًا و928008.

مصر

سجلت مصر اليوم 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 13 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغت 291172 حالة، من ضمنها 244062 حالة تم شفاؤها، و16824 حالة وفاة.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
08:45 AM

ضحايا كورونا.. البرازيل تسجل 250 وفاة و13 حالة بمصر

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت البرازيل 250 وفاة بسبب مرض كوفيد-19، أمس الأربعاء، بالإضافة إلى 14430 حالة إصابة جديدة، حسب ما أفادت به بيانات نشرتها وزارة الصحة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 584421؛ بينما وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 20 مليونًا و928008.

مصر

سجلت مصر اليوم 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 13 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغت 291172 حالة، من ضمنها 244062 حالة تم شفاؤها، و16824 حالة وفاة.

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