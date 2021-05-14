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"البكيري" وكيلاً لأمين منطقة الرياض لشؤون البلديات

سبق - الرياض: صدر قرار أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، بتكليف المهندس أحمد بن محمد البكيري وكيلاً لأمين منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة.

ويعد المهندس البكيري من الكفاءات الوطنية المميزة، وسبق له العمل رئيسًا لبلدية محافظة الدلم، ثم رئيسًا لبلدية محافظة الخرج التي شهدت خلال فترة رئاسته تطورًا لافتًا في الخدمات كافة.

"سبق" تبارك للمهندس أحمد البكيري بهذا التكليف سائلة المولى -عز وجل- التوفيق والنجاح له.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"البكيري" وكيلاً لأمين منطقة الرياض لشؤون البلديات
سبق

سبق - الرياض: صدر قرار أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، بتكليف المهندس أحمد بن محمد البكيري وكيلاً لأمين منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة.

ويعد المهندس البكيري من الكفاءات الوطنية المميزة، وسبق له العمل رئيسًا لبلدية محافظة الدلم، ثم رئيسًا لبلدية محافظة الخرج التي شهدت خلال فترة رئاسته تطورًا لافتًا في الخدمات كافة.

"سبق" تبارك للمهندس أحمد البكيري بهذا التكليف سائلة المولى -عز وجل- التوفيق والنجاح له.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
10:48 PM

"البكيري" وكيلاً لأمين منطقة الرياض لشؤون البلديات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سبق - الرياض: صدر قرار أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، بتكليف المهندس أحمد بن محمد البكيري وكيلاً لأمين منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة.

ويعد المهندس البكيري من الكفاءات الوطنية المميزة، وسبق له العمل رئيسًا لبلدية محافظة الدلم، ثم رئيسًا لبلدية محافظة الخرج التي شهدت خلال فترة رئاسته تطورًا لافتًا في الخدمات كافة.

"سبق" تبارك للمهندس أحمد البكيري بهذا التكليف سائلة المولى -عز وجل- التوفيق والنجاح له.

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