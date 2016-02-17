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"خط إنقاذ الحياة" يكشف عن حصيلة أعماله: قدمنا 66322 خدمة

يتبع "الصحة" ويضم فريق عمل في 12 تخصصاً دقيقاً ومسارات خاصة

يواصل "خط إنقاذ الحياة" في وزارة الصحة تقديم خدماته على المستوى الوطني للمنشآت الصحية في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، وذلك على مدار الساعة.

وتشمل الخدمات التي يقدمها: التوجيه الطبي للممارسين الصحيين، والقبول والتنسيق لحالات إنقاذ الحياة، واستشارات السموم للممارسين الصحيين وللمجتمع.

ويتلقى أخصائيو "خط إنقاذ الحياة" المكالمات، حيث يتم فرزها وتوجيهها للطبيب الاستشاري المناوب بحسب التخصص المطلوب؛ لضمان الوصول إلى أفضل قرار طبي في زمن قياسي، إضافة إلى متابعة سير عملية نقل المرضى المقبولين حتى الوصول إلى المنشأة المنقول إليها.

ويضم فريق العمل الحالي عدداً كبيراً من التخصصات الطبية التي تشمل 12 تخصصاً فرعياً ودقيقاً ومسارات خاصة.

وبلغ مجموع الخدمات المقدمة من "خط إنقاذ الحياة" 66322 خدمة خلال عام 2021م، فيما جرى تسجيل 8192 متابعة لحالة المرضى بعد 24 ساعة من تلقي الخدمة، ووصل إجمالي الاستشارات الحرجة إلى 32246 جرى نقل 23590 منها كحالة إنقاذ حياة، و8656 حالة جرى متابعة علاجها في نفس المستشفى.

فيما بلغ إجمالي استشارات السموم 34076 حالة، منها 13761 حالة استشارات سموم في المستشفيات، و20316 حالة سموم من المجتمع، وما يتعلق بحالات خدمة الإيكمو (الأكسجة الغشائية خارج الجسم)، فقد بلغ إجمالي الاستشارات 550، منها 473 جرى متابعة علاجها في نفس المنشأة، و77 حالة جرى نقلها إلى منشآت أخرى.

وزارة الصحة خط إنقاذ الحياة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"خط إنقاذ الحياة" يكشف عن حصيلة أعماله: قدمنا 66322 خدمة
سبق

يواصل "خط إنقاذ الحياة" في وزارة الصحة تقديم خدماته على المستوى الوطني للمنشآت الصحية في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، وذلك على مدار الساعة.

وتشمل الخدمات التي يقدمها: التوجيه الطبي للممارسين الصحيين، والقبول والتنسيق لحالات إنقاذ الحياة، واستشارات السموم للممارسين الصحيين وللمجتمع.

ويتلقى أخصائيو "خط إنقاذ الحياة" المكالمات، حيث يتم فرزها وتوجيهها للطبيب الاستشاري المناوب بحسب التخصص المطلوب؛ لضمان الوصول إلى أفضل قرار طبي في زمن قياسي، إضافة إلى متابعة سير عملية نقل المرضى المقبولين حتى الوصول إلى المنشأة المنقول إليها.

ويضم فريق العمل الحالي عدداً كبيراً من التخصصات الطبية التي تشمل 12 تخصصاً فرعياً ودقيقاً ومسارات خاصة.

وبلغ مجموع الخدمات المقدمة من "خط إنقاذ الحياة" 66322 خدمة خلال عام 2021م، فيما جرى تسجيل 8192 متابعة لحالة المرضى بعد 24 ساعة من تلقي الخدمة، ووصل إجمالي الاستشارات الحرجة إلى 32246 جرى نقل 23590 منها كحالة إنقاذ حياة، و8656 حالة جرى متابعة علاجها في نفس المستشفى.

فيما بلغ إجمالي استشارات السموم 34076 حالة، منها 13761 حالة استشارات سموم في المستشفيات، و20316 حالة سموم من المجتمع، وما يتعلق بحالات خدمة الإيكمو (الأكسجة الغشائية خارج الجسم)، فقد بلغ إجمالي الاستشارات 550، منها 473 جرى متابعة علاجها في نفس المنشأة، و77 حالة جرى نقلها إلى منشآت أخرى.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
11:45 AM

"خط إنقاذ الحياة" يكشف عن حصيلة أعماله: قدمنا 66322 خدمة

يتبع "الصحة" ويضم فريق عمل في 12 تخصصاً دقيقاً ومسارات خاصة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يواصل "خط إنقاذ الحياة" في وزارة الصحة تقديم خدماته على المستوى الوطني للمنشآت الصحية في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، وذلك على مدار الساعة.

وتشمل الخدمات التي يقدمها: التوجيه الطبي للممارسين الصحيين، والقبول والتنسيق لحالات إنقاذ الحياة، واستشارات السموم للممارسين الصحيين وللمجتمع.

ويتلقى أخصائيو "خط إنقاذ الحياة" المكالمات، حيث يتم فرزها وتوجيهها للطبيب الاستشاري المناوب بحسب التخصص المطلوب؛ لضمان الوصول إلى أفضل قرار طبي في زمن قياسي، إضافة إلى متابعة سير عملية نقل المرضى المقبولين حتى الوصول إلى المنشأة المنقول إليها.

ويضم فريق العمل الحالي عدداً كبيراً من التخصصات الطبية التي تشمل 12 تخصصاً فرعياً ودقيقاً ومسارات خاصة.

وبلغ مجموع الخدمات المقدمة من "خط إنقاذ الحياة" 66322 خدمة خلال عام 2021م، فيما جرى تسجيل 8192 متابعة لحالة المرضى بعد 24 ساعة من تلقي الخدمة، ووصل إجمالي الاستشارات الحرجة إلى 32246 جرى نقل 23590 منها كحالة إنقاذ حياة، و8656 حالة جرى متابعة علاجها في نفس المستشفى.

فيما بلغ إجمالي استشارات السموم 34076 حالة، منها 13761 حالة استشارات سموم في المستشفيات، و20316 حالة سموم من المجتمع، وما يتعلق بحالات خدمة الإيكمو (الأكسجة الغشائية خارج الجسم)، فقد بلغ إجمالي الاستشارات 550، منها 473 جرى متابعة علاجها في نفس المنشأة، و77 حالة جرى نقلها إلى منشآت أخرى.

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