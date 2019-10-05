بهدف قاتل .. التعاون يخطف نقاط أبها

في الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان

تمكَّن فريق التعاون الأول لكرة القدم من إيقاف مسلسل نزيف النقاط، وذلك بعد تغلبه على ضيفه فريق أبها بهدف وحيد في اللحظات الأخيرة من المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع فريق التعاون رصيده إلى سبع نقاط في المركز العاشر، فيما تراجع أبها إلى المركز الحادي عشر بالرصيد ذاته.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بعد كرة عرضية أرضية، وصلت إلى ساندرو مانويل داخل منطقة الـ18، سددها في أقصى الزاوية على يمين حارس أبها علي محمدي.