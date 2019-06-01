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الخثلان: أول وقت لجواز إخراج زكاة الفطر بغروب شمس 28 رمضان

قال: من أخرجها قبل ذلك فينظر إن كان الشهر ناقصاً فيجزئ من غروب يوم 27

قال عضو هيئة كبار العلماء سابقاً، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، وأستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، الدكتور سعد بن تركي الخثلان، إن ‏‏أول وقت لجواز إخراج زكاة الفطر بغروب شمس اليوم الثامن والعشرين من رمضان، مشيراً إلى أن وقت زكاة الفطر يبتدئ من غروب شمس يوم الثامن والعشرين إلى صلاة العيد.

وأضاف الخثلان: وقت زكاة الفطر في يوم العيد قبل الصلاة أو قبل العيد بيوم أو يومين، وعلى هذا فأول وقت لجواز إخراج زكاة الفطر من غروب شمس اليوم الثامن والعشرين لشهر رمضان.

وتابع الخثلان: من أخرجها قبل ذلك، فينظر إن كان الشهر ناقصاً فيجزئ من غروب شمس يوم السابع والعشرين، أما إن كان الشهر تاماً فلا يجزئ إذا أخرجها قبل غروب شمس يوم الثامن والعشرين.

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الخثلان: أول وقت لجواز إخراج زكاة الفطر بغروب شمس 28 رمضان
سبق

قال عضو هيئة كبار العلماء سابقاً، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، وأستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، الدكتور سعد بن تركي الخثلان، إن ‏‏أول وقت لجواز إخراج زكاة الفطر بغروب شمس اليوم الثامن والعشرين من رمضان، مشيراً إلى أن وقت زكاة الفطر يبتدئ من غروب شمس يوم الثامن والعشرين إلى صلاة العيد.

وأضاف الخثلان: وقت زكاة الفطر في يوم العيد قبل الصلاة أو قبل العيد بيوم أو يومين، وعلى هذا فأول وقت لجواز إخراج زكاة الفطر من غروب شمس اليوم الثامن والعشرين لشهر رمضان.

وتابع الخثلان: من أخرجها قبل ذلك، فينظر إن كان الشهر ناقصاً فيجزئ من غروب شمس يوم السابع والعشرين، أما إن كان الشهر تاماً فلا يجزئ إذا أخرجها قبل غروب شمس يوم الثامن والعشرين.

01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440
08:50 PM

الخثلان: أول وقت لجواز إخراج زكاة الفطر بغروب شمس 28 رمضان

قال: من أخرجها قبل ذلك فينظر إن كان الشهر ناقصاً فيجزئ من غروب يوم 27

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
3
12,356

قال عضو هيئة كبار العلماء سابقاً، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، وأستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، الدكتور سعد بن تركي الخثلان، إن ‏‏أول وقت لجواز إخراج زكاة الفطر بغروب شمس اليوم الثامن والعشرين من رمضان، مشيراً إلى أن وقت زكاة الفطر يبتدئ من غروب شمس يوم الثامن والعشرين إلى صلاة العيد.

وأضاف الخثلان: وقت زكاة الفطر في يوم العيد قبل الصلاة أو قبل العيد بيوم أو يومين، وعلى هذا فأول وقت لجواز إخراج زكاة الفطر من غروب شمس اليوم الثامن والعشرين لشهر رمضان.

وتابع الخثلان: من أخرجها قبل ذلك، فينظر إن كان الشهر ناقصاً فيجزئ من غروب شمس يوم السابع والعشرين، أما إن كان الشهر تاماً فلا يجزئ إذا أخرجها قبل غروب شمس يوم الثامن والعشرين.

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