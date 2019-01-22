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بريطانيا تسجل 95,787 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجَّلت بريطانيا 95,787 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و288 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان الليلة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 15,709,059، فيما بلغت حصيلة الوفيات 153,490.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا كورونا

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بريطانيا تسجل 95,787 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجَّلت بريطانيا 95,787 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و288 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان الليلة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 15,709,059، فيما بلغت حصيلة الوفيات 153,490.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
12:31 AM

بريطانيا تسجل 95,787 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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سجَّلت بريطانيا 95,787 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و288 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان الليلة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 15,709,059، فيما بلغت حصيلة الوفيات 153,490.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,784
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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