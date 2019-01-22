سجَّلت بريطانيا 95,787 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و288 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان الليلة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 15,709,059، فيما بلغت حصيلة الوفيات 153,490.
بريطانيا تسجل 95,787 إصابة جديدة بفيروس كورونا
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجَّلت بريطانيا 95,787 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و288 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان الليلة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 15,709,059، فيما بلغت حصيلة الوفيات 153,490.
سجَّلت بريطانيا 95,787 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و288 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
بريطانيا تسجل 95,787 إصابة جديدة بفيروس كورونا
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجَّلت بريطانيا 95,787 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و288 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان الليلة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 15,709,059، فيما بلغت حصيلة الوفيات 153,490.