أمير تبوك يستقبل المهنئين بالعيد وينقل لهم تحيات "القيادة"

نوه بما تعيشه المملكة من ازدهار ونمو في مختلف المجالات

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بالقصر الحكومي اليوم, رؤساء المحاكم ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وعدد من أهالي المنطقة الذين قدموا التهنئة له بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ونقل أمير المنطقة للجميع تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بهذه المناسبة السعيدة، معرباً عن تهنئته للجميع.

ونوه الأمير فهد بن سلطان بالجهود الكبيرة التي قدمتها حكومة المملكة للتخفيف من آثار وتبعات جائحة كورونا، حفاظاً على صحة المواطن والمقيم، مشيداً بوعي المواطن والمقيم من خلال ما وصلت له أعداد المتلقين للقاح التي تجاوزات الـ 11 مليوناً، حاثاً الجميع على ضرورة أخذ اللقاح لتعود الحياة إلى طبيعتها.

كما نوه بما تعيشه المملكة من ازدهار ونمو ولله الحمد في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها وأن يحفظ لهذه البلاد قيادتها الرشيدة.

وقد تناول الجميع طعام الإفطار الذي أقامه بهذه المناسبة.

‎حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبد الله الحقباني.