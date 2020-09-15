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أنباء سارّة بشأن "لقاح أكسفورد".. 4600 متطوع ولا مشاكل صحية

كانت أسترازينيكا قد أوقفت التجارب بعد مرض غامض لأحد المشاركين

أعلن ممثل لشركة أسترازينيكا في البرازيل، الاثنين، استئناف التجارب السريرية للقاحها المضاد لفيروس كورونا، الذي تُطَوره الشركة بالتعاون مع جامعة أوكسفورد، بعد حصول هيئة تنظيم الشؤون الصحية في البلاد على تأكيد باستئناف نظيرتها البريطانية للتجارب.

وقالت جامعة ساو باولو الاتحادية، التي تجري التجارب، في بيان إنها أعطت اللقاح إلى 4600 من أصل 5000 متطوع في البرازيل دون أن يُبلغ أي منهم عن أي مشكلات صحية خطيرة.

وشارك في التجارب متطوعون من ساو باولو وريو دي جانيرو وسلفادور في ولاية باهيا الشمالية الشرقية.

ووفق "سكاي نيوز" كانت أسترازينيكا قد أوقفت التجارب العالمية مؤقتًا الأسبوع الماضي بعد مرض غامض لأحد المشاركين في بريطانيا.

وتعاني البرازيل من ثالث أسوأ انتشار لفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند، وصارت أرضًا جاذبة لاختبار لقاحات مضادة لمرض كوفيد-19 تطورها بريطانيا والصين وروسيا.

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أنباء سارّة بشأن "لقاح أكسفورد".. 4600 متطوع ولا مشاكل صحية
سبق

أعلن ممثل لشركة أسترازينيكا في البرازيل، الاثنين، استئناف التجارب السريرية للقاحها المضاد لفيروس كورونا، الذي تُطَوره الشركة بالتعاون مع جامعة أوكسفورد، بعد حصول هيئة تنظيم الشؤون الصحية في البلاد على تأكيد باستئناف نظيرتها البريطانية للتجارب.

وقالت جامعة ساو باولو الاتحادية، التي تجري التجارب، في بيان إنها أعطت اللقاح إلى 4600 من أصل 5000 متطوع في البرازيل دون أن يُبلغ أي منهم عن أي مشكلات صحية خطيرة.

وشارك في التجارب متطوعون من ساو باولو وريو دي جانيرو وسلفادور في ولاية باهيا الشمالية الشرقية.

ووفق "سكاي نيوز" كانت أسترازينيكا قد أوقفت التجارب العالمية مؤقتًا الأسبوع الماضي بعد مرض غامض لأحد المشاركين في بريطانيا.

وتعاني البرازيل من ثالث أسوأ انتشار لفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند، وصارت أرضًا جاذبة لاختبار لقاحات مضادة لمرض كوفيد-19 تطورها بريطانيا والصين وروسيا.

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
08:38 AM

أنباء سارّة بشأن "لقاح أكسفورد".. 4600 متطوع ولا مشاكل صحية

كانت أسترازينيكا قد أوقفت التجارب بعد مرض غامض لأحد المشاركين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن ممثل لشركة أسترازينيكا في البرازيل، الاثنين، استئناف التجارب السريرية للقاحها المضاد لفيروس كورونا، الذي تُطَوره الشركة بالتعاون مع جامعة أوكسفورد، بعد حصول هيئة تنظيم الشؤون الصحية في البلاد على تأكيد باستئناف نظيرتها البريطانية للتجارب.

وقالت جامعة ساو باولو الاتحادية، التي تجري التجارب، في بيان إنها أعطت اللقاح إلى 4600 من أصل 5000 متطوع في البرازيل دون أن يُبلغ أي منهم عن أي مشكلات صحية خطيرة.

وشارك في التجارب متطوعون من ساو باولو وريو دي جانيرو وسلفادور في ولاية باهيا الشمالية الشرقية.

ووفق "سكاي نيوز" كانت أسترازينيكا قد أوقفت التجارب العالمية مؤقتًا الأسبوع الماضي بعد مرض غامض لأحد المشاركين في بريطانيا.

وتعاني البرازيل من ثالث أسوأ انتشار لفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند، وصارت أرضًا جاذبة لاختبار لقاحات مضادة لمرض كوفيد-19 تطورها بريطانيا والصين وروسيا.

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