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العثور على شخص متوفَّى داخل مركبته في جازان

التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة ملابسات الوفاة


فتحت الأجهزة الأمنية بمنطقة جازان صباح اليوم الاثنين تحقيقًا في وفاة شخص داخل مركبته.

وتفصيلاً، فقد باشرت الأجهزة الأمنية موقع الحادثة، وتم العثور على جثة شخص بعد مفارقته الحياة داخل سيارته، بالقرب من أحد البنوك بمحافظة أبو عريش بمنطقة جازان.

وتم إكمال الإجراءات اللازمة، وما زال التحقيق جاريًا لمعرفة أسباب الوفاة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العثور على شخص متوفَّى داخل مركبته في جازان
سبق


فتحت الأجهزة الأمنية بمنطقة جازان صباح اليوم الاثنين تحقيقًا في وفاة شخص داخل مركبته.

وتفصيلاً، فقد باشرت الأجهزة الأمنية موقع الحادثة، وتم العثور على جثة شخص بعد مفارقته الحياة داخل سيارته، بالقرب من أحد البنوك بمحافظة أبو عريش بمنطقة جازان.

وتم إكمال الإجراءات اللازمة، وما زال التحقيق جاريًا لمعرفة أسباب الوفاة.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
10:46 PM

العثور على شخص متوفَّى داخل مركبته في جازان

التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة ملابسات الوفاة

A A A
عبدالرحمن السلماني - جازان
3
5,259


فتحت الأجهزة الأمنية بمنطقة جازان صباح اليوم الاثنين تحقيقًا في وفاة شخص داخل مركبته.

وتفصيلاً، فقد باشرت الأجهزة الأمنية موقع الحادثة، وتم العثور على جثة شخص بعد مفارقته الحياة داخل سيارته، بالقرب من أحد البنوك بمحافظة أبو عريش بمنطقة جازان.

وتم إكمال الإجراءات اللازمة، وما زال التحقيق جاريًا لمعرفة أسباب الوفاة.

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