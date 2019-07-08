وتم إكمال الإجراءات اللازمة، وما زال التحقيق جاريًا لمعرفة أسباب الوفاة.

وتفصيلاً، فقد باشرت الأجهزة الأمنية موقع الحادثة، وتم العثور على جثة شخص بعد مفارقته الحياة داخل سيارته، بالقرب من أحد البنوك بمحافظة أبو عريش بمنطقة جازان.

فتحت الأجهزة الأمنية بمنطقة جازان صباح اليوم الاثنين تحقيقًا في وفاة شخص داخل مركبته.

العثور على شخص متوفَّى داخل مركبته في جازان عبدالرحمن السلماني سبق 2019-07-08

فتحت الأجهزة الأمنية بمنطقة جازان صباح اليوم الاثنين تحقيقًا في وفاة شخص داخل مركبته. وتفصيلاً، فقد باشرت الأجهزة الأمنية موقع الحادثة، وتم العثور على جثة شخص بعد مفارقته الحياة داخل سيارته، بالقرب من أحد البنوك بمحافظة أبو عريش بمنطقة جازان. وتم إكمال الإجراءات اللازمة، وما زال التحقيق جاريًا لمعرفة أسباب الوفاة.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440 10:46 PM

العثور على شخص متوفَّى داخل مركبته في جازان التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة ملابسات الوفاة





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فتحت الأجهزة الأمنية بمنطقة جازان صباح اليوم الاثنين تحقيقًا في وفاة شخص داخل مركبته.

وتفصيلاً، فقد باشرت الأجهزة الأمنية موقع الحادثة، وتم العثور على جثة شخص بعد مفارقته الحياة داخل سيارته، بالقرب من أحد البنوك بمحافظة أبو عريش بمنطقة جازان.

وتم إكمال الإجراءات اللازمة، وما زال التحقيق جاريًا لمعرفة أسباب الوفاة.