وكيل وزارة الشؤون البلدية يزور مجموعة إينوك.. للاطلاع على تجربتها

المجموعة تسعى إلى توسيع نشاطها في المملكة كنقلة نوعية مهمة لها

قام وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتراخيص والامتثال والمشرف العام على دعم وتمكين الأمانات ورئيس لجنة تأهيل محطات الوقود، المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، والوفد المرافق له من وزارتي البلديات والطاقة، بزيارة إلى مجموعة إينوك في مقرها بدبي.

واستهدفت الزيارة الاطلاع على تجربة المجموعة في محطة المستقبل إكسبو 2020 ورصد تجربة إينوك في المحطات المدمجة، والطاقة النظيفة، إضافة إلى بحث مدى إمكانية نقل التجربة لقطاع محطات الوقود في المملكة العربية السعودية.

وركزت الزيارة كذلك على بحث طرق تحسين أداء وتطوير قطاع المحطات في المملكة وتذليل الصعوبات والمعوقات للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

وقال المدير التنفيذي لشركة إينوك السعودية محمد بو عبيد: بالفعل، كانت زيارة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مهمة لنا وتعبر لنا عن الكثير، حيث تم بحث نقل التجارب المطبقة في الإمارات العربية المتحدة إلى المملكة وبحث سبل التعاون المشترك.

وأضاف: زيارة وكيل الوزارة وحرصه كان محل اهتمام كبير لدينا، لنقلها للمملكة وزيادة الإنتاجية وتواجد إينوك في مختلف المناطق سواءً عبر المحطات المدمجة أو الطاقة النظيفة أو المحطات الاعتيادية.

وأردف "بو عبيد": بالطبع نحن متواجدون في المملكة ولكن التوسع فيها سيكون نقلة نوعية لنا وخطوة مهمة في الطريق الصحيح لرفع مستوى الإنتاجية والأداء لأعمال الشركة.

وتابع: نحن، في إينوك، نسعى دوماً للوصول إلى الهدف الأسمى وهو الوصول للعميل وخدمته بجودة عالية ومهنية كبيرة تجعلنا محل الاهتمام والتقدير.

واختتم بالقول: نكرر شكرنا لوكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد على زيارته والوفد المرافق له، ونتطلع للمزيد من التعاون البيني المشترك.