بعد رفضه عرضَ الهلال .. نادٍ صيني يخطب ود "كويفا" بـ12 مليون يورو

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن رفض إدارة نادي ساوباولو عرضًا يسيل له اللعاب من نادي داليان الصيني؛ لضم محترفه البيروفي "كويفا"، اللاعب الذي كان مطلوبًا في الهلال في الميركاتو الشتوي السابق.



وبحسب الصحف البرازيلية فإن عرض داليان الصيني لضم اللاعب وصل لنحو 12 مليون يورو، علمًا بأن عرض الهلال للاعب كان بقيمة 3 ملايين يورو، ورفضه النادي البرازيلي بحجة بيعه عقب مونديال روسيا القادم برقم أكبر.

وأبدت وسائل الإعلام البرازيلية تعجُّبها من رفض ساوباولو لبيع كويفا نظير هذا المبلغ الصخم، متوقعين أنه وحتى بعد مشاركته في الموندياد لن يصل لناديه عرض بهذا الرقم مجددًا.

