هل اللقاح الروسي حلال؟ "مسلمو تتارستان" تسأل ورئيس الإدارة يتلقّاه!

"زيغانشين": استخدام "جيلاتين لحم الخنزير" في الإنتاج يؤثر في أمر حلاله

طالبت الإدارة الدينية لمسلمي جمهورية تتارستان الروسية، مطوري لقاحي "سبوتنيك V" و"إبي فاك كورونا" الروسيين ضد كورونا، بالكشف عن مكونات اللقاحين للتأكد من مطابقتهما للشريعة.

ووفق "روسيا اليوم": نقلت وكالة "نوفوستي" عن إريك زيغانشين رئيس لجنة معايير الحلال التابعة للإدارة الدينية في تتارستان؛ قوله: "نريد أن نتأكد من أن اللقاحات مفيدة للناس بمن فيهم المسلمون، وتتفق مع الحلال".

وأشار "زيغانشين" إلى أن هناك 25 مليون مسلم يعيشون في روسيا، وتتارستان من أكبر المناطق الإسلامية في البلاد؛ لذا فإن طلب "شهادة حلال" يعود لـ"الاهتمام بالمؤمنين".

وأضاف أن المسلمين في البلدان الأخرى يتبعون نفس المبدأ، وهذا الشهر حصل عدد من اللقاحات المضادة لكورونا على "شهادة حلال" في إندونيسيا وماليزيا.

ولم يستبعد "زيغانشين" أن يفشل اللقاحان في اجتياز اختبار الحلال، موضحًا أنه "إذا تم، على سبيل المثال، استخدام جيلاتين لحم الخنزير في الإنتاج، حتى ولو لم توجد آثاره في اللقاح نفسه، فذلك سيؤثر في أمر حلاله؛ لأن كل ما يتعلق بلحم الخنزير محظور استهلاكه واستخدامه".

وتابع: أنه إذا كانت اللقاحات تحتوي على مكونات يحرمها الإسلام، سوف يجتمع مجلس العلماء التابع للإدارة الدينية لمسلمي تتارستان ليقرر ما إذا كان يمكن تطعيم المؤمنين بهذه اللقاحات أم لا، والفتوى الصادرة عنهم ستكون نافذة في جميع أراضي روسيا.



يُذكر أن الشيخ راوي عين الدين رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا، قد تلقى لقاح "سبوتنيك V" في وقت سابق.



