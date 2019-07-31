"الحربي" يتفقّد منفذ دخول القادمين بتأشيرات عمل موسمية بمطار ينبع

للتأكُّد من استقدامهم للعمل في خدمة الحاج بالمشاعر المقدسة

تفقد مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة لقطاع العمل، منيف بن هابس الحربي؛ منفذ دخول القادمين بتأشيرات عمل موسمية في مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الدولي بمحافظة ينبع، واجتمع باللجنة القائمة بمراقبة التأشيرات الموسمية بالمنفذ.

واطلع "الحربي" على سير العمل والإجراءات المتّخذة لاستقبال العمالة الموسمية والتحقق من قدومهم لأداء الأعمال الموكلة لهم.

يذكر أن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة، يتابع على مدار الساعة وصول العمالة القادمة بتأشيرات العمل الموسمية للتأكد من استقدامهم للعمل في خدمة الحاج بالمشاعر المقدسة؛ وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.