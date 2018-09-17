الهلال بفرصة واحدة يسعى لإقصاء الاتحاد من الآسيوية

يلتقيان في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا

يلتقي فريق الهلال بنظيره الاتحاد اليوم على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في لقاء إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكانت مباراة الذهاب في جدة انتهت بالتعادل السلبي، لذلك يدخل الهلال المواجهة للفوز وضمان التأهل، فيما يدخل الاتحاد بفرصتي الفوز أو التعادل الإيجابي، وهي المرة الثالثة التي يلتقي فيها الفريقان بالمسابقة القارية بمسماها الجديد، وكانت الأولى في مايو 2011 عندما فاز الاتحاد 3-1 في دور الـ 16 بنظام خروج المغلوب.

وقد تعثر الفريقان في مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان حيث تعادل الهلال مع الفيحاء 1-1 يوم السبت، في حين خسر الاتحاد أمام الصاعد الجديد ضمك 1-2 يوم الجمعة.

ويأمل الهلال في الاستفادة من تألق الثنائي بافيتمبي غوميز وسيباستيان جيوفينكو، واللذين شكلا مصدر الخطورة الأكبر في الفريق على مرمى الفرق المنافسة، حيث سجل غوميز 7 أهداف للفريق في البطولة القارية.

أما في صفوف الاتحاد فيبرز المهاجم البرازيلي رومارينيو، والذي سجل في آخر ثلاث مباريات خلال دور المجموعات، ثم سجل هدفين في مباراة إياب دور الـ16 أمام ذوباهان الإيراني.