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"السعودية للكهرباء": ملتزمون بقراءة العداد خلال 30 يوماً

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أنها تقوم بقراءة العدادات خلال 30 يوماً، وإرسال رسالة للمشترك تُشعره بقراءة العداد في نفس اليوم، ورسالة أخرى تُشعره بموعد القراءة المقبلة للعداد.

وبينت "السعودية للكهرباء" أنه تم تقليص الفترة بين القراءة وصدور الفاتورة لتكون خلال 6 أيام من القراءة، وهي فترة يتم العمل خلالها على تدقيق القراءات ومراجعتها وفقاً لأنظمة فوترة حديثة، مع تحديد موعد بداية الاستحقاق للسداد باليوم الثامن والعشرين من الشهر الميلادي.

وكانت الشركة قد أدخلت خلال الفترة الماضية تحسينات جذرية في تصميم الفاتورة شملت إدراج كمية الاستهلاك خلال 12 شهرًا الماضية، وتوضيح المبلغ المطلوب سداده، وكذلك فصل البيانات المالية والفنية لتسهيل قراءتها، وتوضيح كمية الاستهلاك حسب شريحة التعرفة، وإبراز فترة القراءات بشكل أوضح.

كما توضح الفاتورة الجديدة قيمة متوسط الاستهلاك التي ستكون في الفاتورة الثابتة في حال رغب المشترك في الاشتراك فيها، وذلك تعزيزاً لقيم الشفافية التي تعمل الشركة على تطبيقها وتطويرها دائماً.

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"السعودية للكهرباء": ملتزمون بقراءة العداد خلال 30 يوماً
سبق

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أنها تقوم بقراءة العدادات خلال 30 يوماً، وإرسال رسالة للمشترك تُشعره بقراءة العداد في نفس اليوم، ورسالة أخرى تُشعره بموعد القراءة المقبلة للعداد.

وبينت "السعودية للكهرباء" أنه تم تقليص الفترة بين القراءة وصدور الفاتورة لتكون خلال 6 أيام من القراءة، وهي فترة يتم العمل خلالها على تدقيق القراءات ومراجعتها وفقاً لأنظمة فوترة حديثة، مع تحديد موعد بداية الاستحقاق للسداد باليوم الثامن والعشرين من الشهر الميلادي.

وكانت الشركة قد أدخلت خلال الفترة الماضية تحسينات جذرية في تصميم الفاتورة شملت إدراج كمية الاستهلاك خلال 12 شهرًا الماضية، وتوضيح المبلغ المطلوب سداده، وكذلك فصل البيانات المالية والفنية لتسهيل قراءتها، وتوضيح كمية الاستهلاك حسب شريحة التعرفة، وإبراز فترة القراءات بشكل أوضح.

كما توضح الفاتورة الجديدة قيمة متوسط الاستهلاك التي ستكون في الفاتورة الثابتة في حال رغب المشترك في الاشتراك فيها، وذلك تعزيزاً لقيم الشفافية التي تعمل الشركة على تطبيقها وتطويرها دائماً.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
06:05 PM

"السعودية للكهرباء": ملتزمون بقراءة العداد خلال 30 يوماً

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,810

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أنها تقوم بقراءة العدادات خلال 30 يوماً، وإرسال رسالة للمشترك تُشعره بقراءة العداد في نفس اليوم، ورسالة أخرى تُشعره بموعد القراءة المقبلة للعداد.

وبينت "السعودية للكهرباء" أنه تم تقليص الفترة بين القراءة وصدور الفاتورة لتكون خلال 6 أيام من القراءة، وهي فترة يتم العمل خلالها على تدقيق القراءات ومراجعتها وفقاً لأنظمة فوترة حديثة، مع تحديد موعد بداية الاستحقاق للسداد باليوم الثامن والعشرين من الشهر الميلادي.

وكانت الشركة قد أدخلت خلال الفترة الماضية تحسينات جذرية في تصميم الفاتورة شملت إدراج كمية الاستهلاك خلال 12 شهرًا الماضية، وتوضيح المبلغ المطلوب سداده، وكذلك فصل البيانات المالية والفنية لتسهيل قراءتها، وتوضيح كمية الاستهلاك حسب شريحة التعرفة، وإبراز فترة القراءات بشكل أوضح.

كما توضح الفاتورة الجديدة قيمة متوسط الاستهلاك التي ستكون في الفاتورة الثابتة في حال رغب المشترك في الاشتراك فيها، وذلك تعزيزاً لقيم الشفافية التي تعمل الشركة على تطبيقها وتطويرها دائماً.

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