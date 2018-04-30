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شاهد من تركيا.. اكتمال وصول القوات السعودية المشاركة في "EFES 2018"

تُنفِّـذ مع الدول الصديقة سيناريوهات عسكرية من شـأنها رفـع الجـاهزية القتالية

اكتمل أمس الأحد، وصول القوات السعودية المشاركة في تمرين "EFES 2018" المقام في مدينة إزمير التركية؛ حيث وصلت إلى قاعدة إزمير التركية وحدات خاصة من القوات البرية الملكية السعودية، وكان في استقبالهم العميد البحري الطيار الركن خالد بن حسين العساف الملحق العسكري السعودي بأنقرة وبوخارست وقائد التمرين العقيد البحري عبدالله الدريبي، وأركانات التمرين.

وسوف تُنفِّذ هذه الوحدات مع باقي قوات الدول الصديقة المشاركة عدداً من السيناريوهات العسكرية التي من شأنها رفع الجاهزية القتالية لدى القوات المشاركة في بيئة قتال حقيقية.

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شاهد من تركيا.. اكتمال وصول القوات السعودية المشاركة في "EFES 2018"
سبق

اكتمل أمس الأحد، وصول القوات السعودية المشاركة في تمرين "EFES 2018" المقام في مدينة إزمير التركية؛ حيث وصلت إلى قاعدة إزمير التركية وحدات خاصة من القوات البرية الملكية السعودية، وكان في استقبالهم العميد البحري الطيار الركن خالد بن حسين العساف الملحق العسكري السعودي بأنقرة وبوخارست وقائد التمرين العقيد البحري عبدالله الدريبي، وأركانات التمرين.

وسوف تُنفِّذ هذه الوحدات مع باقي قوات الدول الصديقة المشاركة عدداً من السيناريوهات العسكرية التي من شأنها رفع الجاهزية القتالية لدى القوات المشاركة في بيئة قتال حقيقية.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
02:14 PM

شاهد من تركيا.. اكتمال وصول القوات السعودية المشاركة في "EFES 2018"

تُنفِّـذ مع الدول الصديقة سيناريوهات عسكرية من شـأنها رفـع الجـاهزية القتالية

A A A
محمد المواسي - الرياض
7
23,027

اكتمل أمس الأحد، وصول القوات السعودية المشاركة في تمرين "EFES 2018" المقام في مدينة إزمير التركية؛ حيث وصلت إلى قاعدة إزمير التركية وحدات خاصة من القوات البرية الملكية السعودية، وكان في استقبالهم العميد البحري الطيار الركن خالد بن حسين العساف الملحق العسكري السعودي بأنقرة وبوخارست وقائد التمرين العقيد البحري عبدالله الدريبي، وأركانات التمرين.

وسوف تُنفِّذ هذه الوحدات مع باقي قوات الدول الصديقة المشاركة عدداً من السيناريوهات العسكرية التي من شأنها رفع الجاهزية القتالية لدى القوات المشاركة في بيئة قتال حقيقية.

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